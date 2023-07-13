В Федеральном казначействе раскрыли, можно ли платить налоги цифровым рублем

Глава Федерального казначейства Артюхин: цифровым рублем пока что нельзя будет оплачивать налоги

Цифровой рубль не будет использоваться для оплаты налогов, сказал Роман Артюхин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Цифровой рубль пока нельзя будет использовать для оплаты налогов. Об этом сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

«Пока нет», — заявил Роман Артюхин, отвечая на вопрос о том, будет ли цифровой рубль использоваться для обязательных платежей. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас важно смотреть на то, как естественно будет развиваться такой вид валюты. «Они должны войти в жизнь, в практику», — отметил глава Казначейства.

Ранее Госдума одобрила внедрение цифрового рубля во втором и третьем чтении, пишет RT. Законом были установлены такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», а также «цифровой счет», передает деловое издание «Взгляд».