Размер ежегодной арендной платы за участок составит более 3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия сдала в аренду землю под логистический центр в Металлургическом районе Челябинска. Участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров приобрела компания ООО «Доверие-1», собственником которой является Светлана Крыленко, сообщается на сайте мэрии.

«Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка под логистический центр площадью 4 тысячи 828 квадратных метров, расположенного в Металлургическом районе Челябинска. Победителем аукциона стала компания ООО „Доверие-1“, предложившая за ежегодную аренду участка наибольшую цену — 3 млн 36 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Начальная цена лота или размер ежегодной арендной платы была установлена в размере 531 тысяча 600 рублей. Далее аукцион пошел на повышение, и из шести участников торгов победила компания, которая предложила за ежегодную аренду земли наибольшую цену — 3 млн 36 тысяч рублей. Кадастровая стоимость участка при этом на данный момент составляет более четырех млн рублей.