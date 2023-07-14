В Металлургическом районе Челябинска построят новый логистический центр. Скрин

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Размер ежегодной арендной платы за участок составит более 3 млн рублей Фото:

Мэрия сдала в аренду землю под логистический центр в Металлургическом районе Челябинска. Участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров приобрела компания ООО «Доверие-1», собственником которой является Светлана Крыленко, сообщается на сайте мэрии.

«Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка под логистический центр площадью 4 тысячи 828 квадратных метров, расположенного в Металлургическом районе Челябинска. Победителем аукциона стала компания ООО „Доверие-1“, предложившая за ежегодную аренду участка наибольшую цену — 3 млн 36 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Начальная цена лота или размер ежегодной арендной платы была установлена в размере 531 тысяча 600 рублей. Далее аукцион пошел на повышение, и из шести участников торгов победила компания, которая предложила за ежегодную аренду земли наибольшую цену — 3 млн 36 тысяч рублей. Кадастровая стоимость участка при этом на данный момент составляет более четырех млн рублей.

Участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров приобрела компания ООО «Доверие-1», предложившая наиболее высокую цену — 3 млн 36 тысяч рублей
Участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров приобрела компания ООО «Доверие-1», предложившая наиболее высокую цену — 3 млн 36 тысяч рублей

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Мэрия сдала в аренду землю под логистический центр в Металлургическом районе Челябинска. Участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров приобрела компания ООО «Доверие-1», собственником которой является Светлана Крыленко, сообщается на сайте мэрии. «Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка под логистический центр площадью 4 тысячи 828 квадратных метров, расположенного в Металлургическом районе Челябинска. Победителем аукциона стала компания ООО „Доверие-1“, предложившая за ежегодную аренду участка наибольшую цену — 3 млн 36 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Начальная цена лота или размер ежегодной арендной платы была установлена в размере 531 тысяча 600 рублей. Далее аукцион пошел на повышение, и из шести участников торгов победила компания, которая предложила за ежегодную аренду земли наибольшую цену — 3 млн 36 тысяч рублей. Кадастровая стоимость участка при этом на данный момент составляет более четырех млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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