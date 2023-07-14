На свердловском заводе «Росатома» раскрыли личность погибшего при аварии

На свердловском заводе «Росатома» подтвердили смерть 65-летнего слесаря
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, промышленность, промышленное предприятие, наука, уэхк, уральский электрохимический комбинат, урановые хвосты, атомный кластер, атомная промышленность, центр комплексного обслуживания контейнеров, цех19
Авария в 53-м цехе произошла утром 14 июля Фото:

В результате аварии на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб 65-летний слесарь. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения», — говорится в сообщении на странице УЭХК в соцсети «ВКонтакте».

Также указано, что гендиректор комбината Александр Дудин, «весь коллектив комбината и госкорпорации „Росатом“ выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой». Прежде в УЭХК и самом «Росатоме» говорили об одном пострадавшем, не уточняя, жив ли он.

Утром 14 июля в закрытой части 53-го цеха УЭКХ произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — гексафторидом урана. Радиационный фон находится в пределах нормы, подчеркивали позже на предприятии.

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В результате аварии на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб 65-летний слесарь. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения», — говорится в сообщении на странице УЭХК в соцсети «ВКонтакте». Также указано, что гендиректор комбината Александр Дудин, «весь коллектив комбината и госкорпорации „Росатом“ выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой». Прежде в УЭХК и самом «Росатоме» говорили об одном пострадавшем, не уточняя, жив ли он. Утром 14 июля в закрытой части 53-го цеха УЭКХ произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — гексафторидом урана. Радиационный фон находится в пределах нормы, подчеркивали позже на предприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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