На свердловском заводе «Росатома» раскрыли личность погибшего при аварии

В результате аварии на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб 65-летний слесарь. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
«С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения», — говорится в сообщении на странице УЭХК в соцсети «ВКонтакте».
Также указано, что гендиректор комбината Александр Дудин, «весь коллектив комбината и госкорпорации „Росатом“ выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой». Прежде в УЭХК и самом «Росатоме» говорили об одном пострадавшем, не уточняя, жив ли он.
Утром 14 июля в закрытой части 53-го цеха УЭКХ произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — гексафторидом урана. Радиационный фон находится в пределах нормы, подчеркивали позже на предприятии.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.