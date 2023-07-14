На свердловском заводе «Росатома» раскрыли личность погибшего при аварии

На свердловском заводе «Росатома» подтвердили смерть 65-летнего слесаря

14 июля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Авария в 53-м цехе произошла утром 14 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате аварии на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб 65-летний слесарь. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения», — говорится в сообщении на странице УЭХК в соцсети «ВКонтакте». Также указано, что гендиректор комбината Александр Дудин, «весь коллектив комбината и госкорпорации „Росатом“ выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой». Прежде в УЭХК и самом «Росатоме» говорили об одном пострадавшем, не уточняя, жив ли он. Утром 14 июля в закрытой части 53-го цеха УЭКХ произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — гексафторидом урана. Радиационный фон находится в пределах нормы, подчеркивали позже на предприятии.

В результате аварии на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб 65-летний слесарь. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента <…> один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения», — говорится в сообщении на странице УЭХК в соцсети «ВКонтакте». Также указано, что гендиректор комбината Александр Дудин, «весь коллектив комбината и госкорпорации „Росатом“ выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой». Прежде в УЭХК и самом «Росатоме» говорили об одном пострадавшем, не уточняя, жив ли он. Утром 14 июля в закрытой части 53-го цеха УЭКХ произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — гексафторидом урана. Радиационный фон находится в пределах нормы, подчеркивали позже на предприятии.