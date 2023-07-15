В Железнодорожном районе на реке Решетке в Екатеринбурге добровольцы провели субботник. Был собрано рекордное количество мусора на лесных дорожках, установлены таблички и видеокамеры.
«Очистили от мусора лесные дорожки и будущую эко тропу. Мусор сложили в семи точках, откуда его в ближайшие дни вывезет ЕМУП „Спецавтобаза“. По предварительной оценке специалистов „Спецавтобазы“, подготовлено к вывозу более 160 кубических метров ТКО — это рекорд сезона», — рассказали активисты в telegram-канале «Экодозор-чат».
На въездах в лес были установлены информационные таблички и камеры видеонаблюдения. В мероприятии приняло участие 50 человек. Организовали уборку мусора Clean Ural, Экодозор, при поддержке комитета по Экологии и Природопользованию, ЕМУП «Спецавтобаза».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.