15 июля 2023
14 июля 2023

Волонтеры собрали рекордное количество мусора в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Липовая гора. Пермь, уборка, субботник, очистка леса, сбор мусора
Помимо сбора мусора, были установлены таблички и видеокамеры Фото:

В Железнодорожном районе на реке Решетке в Екатеринбурге добровольцы провели субботник. Был собрано рекордное количество мусора на лесных дорожках, установлены таблички и видеокамеры.

«Очистили от мусора лесные дорожки и будущую эко тропу. Мусор сложили в семи точках, откуда его в ближайшие дни вывезет ЕМУП „Спецавтобаза“. По предварительной оценке специалистов „Спецавтобазы“, подготовлено к вывозу более 160 кубических метров ТКО — это рекорд сезона», — рассказали активисты в telegram-канале «Экодозор-чат».

На въездах в лес были установлены информационные таблички и камеры видеонаблюдения. В мероприятии приняло участие 50 человек. Организовали уборку мусора Clean Ural, Экодозор, при поддержке комитета по Экологии и Природопользованию, ЕМУП «Спецавтобаза».

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В Железнодорожном районе на реке Решетке в Екатеринбурге добровольцы провели субботник. Был собрано рекордное количество мусора на лесных дорожках, установлены таблички и видеокамеры. «Очистили от мусора лесные дорожки и будущую эко тропу. Мусор сложили в семи точках, откуда его в ближайшие дни вывезет ЕМУП „Спецавтобаза“. По предварительной оценке специалистов „Спецавтобазы“, подготовлено к вывозу более 160 кубических метров ТКО — это рекорд сезона», — рассказали активисты в telegram-канале «Экодозор-чат». На въездах в лес были установлены информационные таблички и камеры видеонаблюдения. В мероприятии приняло участие 50 человек. Организовали уборку мусора Clean Ural, Экодозор, при поддержке комитета по Экологии и Природопользованию, ЕМУП «Спецавтобаза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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