Пермские туроператоры предупреждают о повышении цен на путевки

Пермские туроператоры: стоимость всех автобусных поездок повысится на 10%

До 24 июля еще можно забронировать путевки по старой цене Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермякам рекомендуют не откладывать бронирование автобусных туров по краю и России, так как цены на путевки будут повышаться. Это произойдет из-за того, что транспортные компании повысили стоимость аренды автобусов, рассказали представители туроператора «Вкайф» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Скоро будет повышение цен на все туры. Это связано с тем, что подорожали все перевозчики. В среднем стоимость путевок увеличится на 10%», — сообщили в турфирме.

Уточняется, что туристы могут забронировать путевки по старым ценам до 24 июля. Сейчас четырехдневный тур в Казань можно купить за 11,9 тысяч рублей на человека. В него будет включен проезд, услуги экскурсовода, питание и проживание. После 24 июля цена поднимется до 13 тысяч рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские туроператоры не рекомендуют ждать горящие туры за границу. Из-за высокого спроса их не будет.