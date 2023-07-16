Пермские туроператоры предупреждают о повышении цен на путевки

Пермякам рекомендуют не откладывать бронирование автобусных туров по краю и России, так как цены на путевки будут повышаться. Это произойдет из-за того, что транспортные компании повысили стоимость аренды автобусов, рассказали представители туроператора «Вкайф» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Скоро будет повышение цен на все туры. Это связано с тем, что подорожали все перевозчики. В среднем стоимость путевок увеличится на 10%», — сообщили в турфирме.
Уточняется, что туристы могут забронировать путевки по старым ценам до 24 июля. Сейчас четырехдневный тур в Казань можно купить за 11,9 тысяч рублей на человека. В него будет включен проезд, услуги экскурсовода, питание и проживание. После 24 июля цена поднимется до 13 тысяч рублей на человека.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские туроператоры не рекомендуют ждать горящие туры за границу. Из-за высокого спроса их не будет.
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