Новую набережную в Челябинске назовут именем бывшего гендиректора ЧТПЗ

19 июля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Во время осмотра уже готовой набережной Текслер остался недоволен увиденным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новую набережную на озере Смолино в Челябинске назовут именем бывшего гендиректора ЧТПЗ Александра Федорова. Об этом 19 июля заявил губернатор челябинской области Алексей Текслер во время осмотра хода реконструкции набережной. «Набережная будет носить имя известного челябинского промышленника и мецената Александра Анатольевича Федорова. Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Андреем Ильичом Комаровым (бывшим собственником ЧТПЗ — прим. URA.RU), который задумывал и начинал его вместе с Александром Анатольевичем. Так сохранится наследие и память об этом замечательном человеке и руководителе», — отметил Алексей Текслер. Во время осмотра уже готовой набережной Текслер остался недоволен увиденным. По его словам, следует уделять большее внимание благоустройству объекта. Федоров скончался от тяжелой болезни в 2021 году. В течение пяти созывов он представлял интересы избирателей Ленинского района в качестве депутата заксобрания региона и долгие годы трудился председателем совета директоров группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).

Новую набережную на озере Смолино в Челябинске назовут именем бывшего гендиректора ЧТПЗ Александра Федорова. Об этом 19 июля заявил губернатор челябинской области Алексей Текслер во время осмотра хода реконструкции набережной. «Набережная будет носить имя известного челябинского промышленника и мецената Александра Анатольевича Федорова. Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Андреем Ильичом Комаровым (бывшим собственником ЧТПЗ — прим. URA.RU), который задумывал и начинал его вместе с Александром Анатольевичем. Так сохранится наследие и память об этом замечательном человеке и руководителе», — отметил Алексей Текслер. Во время осмотра уже готовой набережной Текслер остался недоволен увиденным. По его словам, следует уделять большее внимание благоустройству объекта. Федоров скончался от тяжелой болезни в 2021 году. В течение пяти созывов он представлял интересы избирателей Ленинского района в качестве депутата заксобрания региона и долгие годы трудился председателем совета директоров группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).