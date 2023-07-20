Госдума приняла закон о запрете сотрудникам Росгвардии публиковать фото в соцсетях

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, запрещающие личному составу Росгвардии публиковать свои фотографии в интернете. Правки связаны с их деятельностью в ходе российской спецоперации. Изменения внесли в закон «О войсках национальной гвардии РФ».
«Законопроект [и правки о запрете публикации в интернете личной информации] разработан в соответствии с указанием Президента РФ в целях совершенствования деятельности войск Росгвардии, в связи с их участием в СВО. <…> Поправка для личного состава войск нацгвардии рассматривается запрет на размещение информации, идентифицирующей сотрудников в интернете», — отмечается в telegram-канале «Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции».
Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, запрещающие личному составу Росгвардии публиковать свои фотографии в интернете. Правки связаны с их деятельностью в ходе российской спецоперации. Изменения внесли в закон «О войсках национальной гвардии РФ». «Законопроект [и правки о запрете публикации в интернете личной информации] разработан в соответствии с указанием Президента РФ в целях совершенствования деятельности войск Росгвардии, в связи с их участием в СВО. <…> Поправка для личного состава войск нацгвардии рассматривается запрет на размещение информации, идентифицирующей сотрудников в интернете», — отмечается в telegram-канале «Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции».