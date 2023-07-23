В Юго-Западном районе продают элитный дом за 60 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге продается трехэтажный особняк с элитным ремонтом, лифтом и закрытой парковкой на десять машин. Стоимость объекта составляет 60 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Уральской палаты недвижимости».

«Продается благоустроенный трехэтажный коттедж с земельным участком, расположенный на улице Советских женщин, 36. Выполнен качественный дизайнерский ремонт. Установлен лифт, две парадные лестницы, теплый гараж на два машиноместа и закрытая наземная парковка на десять автомобилей. Одна из комнат оборудована бильярдным столом. Цена — 60 млн рублей», — сказано в объявлении.

В настоящее время часть помещения используется как офис коммерческой компании. Общая площадь здания составляет 654 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу за 110 млн рублей элитный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Объект находится в одном из самых престижных коттеджных поселков города.