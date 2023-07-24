Старейший металлургический завод на Урале массово ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, цех розлива жидкой стали
Предприятие предлагает официальное трудоустройство и расширенный соцпакет Фото:

Завод «НЛМК-Урал», который ведет свое начало с демидовских производств (Акинфий Демидов — русский предприниматель из династии Демидовых, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири — прим. ред.), ищет сотрудников. Производственные площадки комбината расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. О наборе кадров сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов:

  • Подручный сталевара электропечи;
  • Ковшевой;
  • Разливщик стали;
  • Слесарь-ремонтник;
  • Обработчик поверхностных пороков металла;
  • Машинист экскаватора.

Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.

Ранее URA.RU писало о том, что Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. Предприятие изготавливает вооружение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод «НЛМК-Урал», который ведет свое начало с демидовских производств (Акинфий Демидов — русский предприниматель из династии Демидовых, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири — прим. ред.), ищет сотрудников. Производственные площадки комбината расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. О наборе кадров сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов: Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Ранее URA.RU писало о том, что Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. Предприятие изготавливает вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...