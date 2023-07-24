Старейший металлургический завод на Урале массово ищет сотрудников

24 июля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Предприятие предлагает официальное трудоустройство и расширенный соцпакет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод «НЛМК-Урал», который ведет свое начало с демидовских производств (Акинфий Демидов — русский предприниматель из династии Демидовых, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири — прим. ред.), ищет сотрудников. Производственные площадки комбината расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. О наборе кадров сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов: Подручный сталевара электропечи;

Ковшевой;

Разливщик стали;

Слесарь-ремонтник;

Обработчик поверхностных пороков металла;

Машинист экскаватора. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Ранее URA.RU писало о том, что Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. Предприятие изготавливает вооружение.

Завод «НЛМК-Урал», который ведет свое начало с демидовских производств (Акинфий Демидов — русский предприниматель из династии Демидовых, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири — прим. ред.), ищет сотрудников. Производственные площадки комбината расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. О наборе кадров сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов: Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Ранее URA.RU писало о том, что Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. Предприятие изготавливает вооружение.