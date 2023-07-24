Старейший металлургический завод на Урале массово ищет сотрудников

Завод «НЛМК-Урал», который ведет свое начало с демидовских производств (Акинфий Демидов — русский предприниматель из династии Демидовых, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири — прим. ред.), ищет сотрудников. Производственные площадки комбината расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. О наборе кадров сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».
АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов:
- Подручный сталевара электропечи;
- Ковшевой;
- Разливщик стали;
- Слесарь-ремонтник;
- Обработчик поверхностных пороков металла;
- Машинист экскаватора.
Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.
Ранее URA.RU писало о том, что Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. Предприятие изготавливает вооружение.
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