Челябинец попал под следствие из-за уклонения от армии

Мужчина долгое время игнорировал повестки из военкомата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) попал под следствие из-за уклонения от службы в армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый, будучи признанным годным для прохождения военной службы и не имея установленных законом оснований для освобождения от службы, с 2022 года не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Магнитогорске под такую же статью попал другой мужчина. Он игнорировал повестки из военного комиссариата с 2018 по 2023 годы.