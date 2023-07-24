24 июля 2023

Челябинец попал под следствие из-за уклонения от армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Мужчина долгое время игнорировал повестки из военкомата Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) попал под следствие из-за уклонения от службы в армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый, будучи признанным годным для прохождения военной службы и не имея установленных законом оснований для освобождения от службы, с 2022 года не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Магнитогорске под такую же статью попал другой мужчина. Он игнорировал повестки из военного комиссариата с 2018 по 2023 годы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Магнитогорска (Челябинская область) попал под следствие из-за уклонения от службы в армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «Подозреваемый, будучи признанным годным для прохождения военной службы и не имея установленных законом оснований для освобождения от службы, с 2022 года не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ранее в Магнитогорске под такую же статью попал другой мужчина. Он игнорировал повестки из военного комиссариата с 2018 по 2023 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...