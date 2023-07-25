В Кремле раскрыли «последнее предложение» ООН по зерновой сделке

Антониу Гутерриш пообещал выполнить российские требования
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
«Последним предложением» генсека ООН Антониу Гутерриш по зерновой сделке было обещание исполнить в ее рамках российские требования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU, какое предложение сделали в ООН.
«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался некий план действий и обещания, что когда-то можно будет выполнить и российскую часть договоренностей», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил, что в настоящий момент вернуться к зерновой следке невозможно.
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