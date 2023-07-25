В Кремле раскрыли «последнее предложение» ООН по зерновой сделке

Песков: Гуттериш пообещал, что требования России по зерновой сделке будут выполнены
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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш пообещал выполнить российские требования Фото:
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«Последним предложением» генсека ООН Антониу Гутерриш по зерновой сделке было обещание исполнить в ее рамках российские требования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU, какое предложение сделали в ООН.

«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался некий план действий и обещания, что когда-то можно будет выполнить и российскую часть договоренностей», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил, что в настоящий момент вернуться к зерновой следке невозможно.

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«Последним предложением» генсека ООН Антониу Гутерриш по зерновой сделке было обещание исполнить в ее рамках российские требования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU, какое предложение сделали в ООН. «Действительно, в письме господина Гутерриша излагался некий план действий и обещания, что когда-то можно будет выполнить и российскую часть договоренностей», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил, что в настоящий момент вернуться к зерновой следке невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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