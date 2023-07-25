В Кремле раскрыли «последнее предложение» ООН по зерновой сделке

Песков: Гуттериш пообещал, что требования России по зерновой сделке будут выполнены

25 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш пообещал выполнить российские требования Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна «Последним предложением» генсека ООН Антониу Гутерриш по зерновой сделке было обещание исполнить в ее рамках российские требования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU, какое предложение сделали в ООН. «Действительно, в письме господина Гутерриша излагался некий план действий и обещания, что когда-то можно будет выполнить и российскую часть договоренностей», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил, что в настоящий момент вернуться к зерновой следке невозможно.

«Последним предложением» генсека ООН Антониу Гутерриш по зерновой сделке было обещание исполнить в ее рамках российские требования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU, какое предложение сделали в ООН. «Действительно, в письме господина Гутерриша излагался некий план действий и обещания, что когда-то можно будет выполнить и российскую часть договоренностей», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил, что в настоящий момент вернуться к зерновой следке невозможно.