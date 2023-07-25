Пермский предприниматель рассказал, как обналичивал деньги директору пермского фонда

Пермский бизнесмен обналичивал деньги фонда «Содействие 21 век» под видом печати полиграфии

26 июля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Деньги из фонда выводили наличными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По делу о хищении 67,7 млн рублей из пермского фонда «Содействие 21 век» выступил свидетель, который рассказал, что обналичил для экс-директора фонда Елены Найдановой миллион рублей. Дмитрий Жуков сообщил суду, что провернул такое только один раз, от дальнейшего сотрудничества с фондом он отказался, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. В 2018 году к предпринимателю Жукову обратился его друг Юрий Анкушин, который предложил обналичить миллион рублей из фонда «Содействие 21 век». Имея на руках необходимую сумму наличных, Жуков согласился и заключил договор с фондом. «Я сразу предупредил, что у меня налог составит 15% от суммы. Это много, есть более выгодные схемы, но они согласились. После заключения контракта на произведение полиграфии мне перечислили деньги с учетом суммы налогов. Тогда я взял миллион и в одном из кафе передал пакет Анкушину», — сообщил Жуков. Выступающий посредником Анкушин рассказал, что передал пакет с деньгами Найдановой в ее рабочем кабинете. Куда она их дела в дальнейшем ему неизвестно. Оба свидетеля признались, что делали это только однажды. Впоследствии им поступали аналогичные предложения от фонда, но оба ответили на них отказом. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову и экс-запредседателя краевого правительства Елену Лопаеву обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей из средств фонда. Обе не признали свою вину. На одно из судебных заседаний не явилась подсудимая Найданова, суд заочно арестовал ее и объявил в розыск. Позже стало известно, что она улетела за границу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По делу о хищении 67,7 млн рублей из пермского фонда «Содействие 21 век» выступил свидетель, который рассказал, что обналичил для экс-директора фонда Елены Найдановой миллион рублей. Дмитрий Жуков сообщил суду, что провернул такое только один раз, от дальнейшего сотрудничества с фондом он отказался, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. В 2018 году к предпринимателю Жукову обратился его друг Юрий Анкушин, который предложил обналичить миллион рублей из фонда «Содействие 21 век». Имея на руках необходимую сумму наличных, Жуков согласился и заключил договор с фондом. «Я сразу предупредил, что у меня налог составит 15% от суммы. Это много, есть более выгодные схемы, но они согласились. После заключения контракта на произведение полиграфии мне перечислили деньги с учетом суммы налогов. Тогда я взял миллион и в одном из кафе передал пакет Анкушину», — сообщил Жуков. Выступающий посредником Анкушин рассказал, что передал пакет с деньгами Найдановой в ее рабочем кабинете. Куда она их дела в дальнейшем ему неизвестно. Оба свидетеля признались, что делали это только однажды. Впоследствии им поступали аналогичные предложения от фонда, но оба ответили на них отказом. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову и экс-запредседателя краевого правительства Елену Лопаеву обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей из средств фонда. Обе не признали свою вину. На одно из судебных заседаний не явилась подсудимая Найданова, суд заочно арестовал ее и объявил в розыск. Позже стало известно, что она улетела за границу.