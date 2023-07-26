Водитель такси попросил пассажиров не хлопать дверьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 26 июля пьяные пассажиры напали на водителя «Яндекс.Такси» и разбили задний фонарь у автомобиля из-за того, что он попросил их не хлопать дверьми. Затем, по словам водителя, пассажиры убежали.

«Нетрезвые пассажиры напали на меня и разбили фару у моей машины, после этого они, как маленькие, убежали. Началось все с того, что я попросил их не хлопать дверьми», — пояснил водитель. Его слова передает telegram-канал «Злой Екатеринбург.

Инцидент, по словам таксиста, произошел в 11 часов вечера. В комментариях к публикации водитель добавил, что обратился в полицию. «Силовики приняли заявление», — отметил таксист. Также ему позвонили из «Яндекс.Такси» и пообещали помочь. «Рад, что все ответственно относятся к своей работе», — добавил водитель.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.