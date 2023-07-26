26 июля 2023

В Екатеринбурге пьяные пассажиры напали на таксиста из-за замечания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Водитель такси попросил пассажиров не хлопать дверьми Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 июля пьяные пассажиры напали на водителя «Яндекс.Такси» и разбили задний фонарь у автомобиля из-за того, что он попросил их не хлопать дверьми. Затем, по словам водителя, пассажиры убежали.

«Нетрезвые пассажиры напали на меня и разбили фару у моей машины, после этого они, как маленькие, убежали. Началось все с того, что я попросил их не хлопать дверьми», — пояснил водитель. Его слова передает telegram-канал «Злой Екатеринбург.

Инцидент, по словам таксиста, произошел в 11 часов вечера. В комментариях к публикации водитель добавил, что обратился в полицию. «Силовики приняли заявление», — отметил таксист. Также ему позвонили из «Яндекс.Такси» и пообещали помочь. «Рад, что все ответственно относятся к своей работе», — добавил водитель.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Такую фотографию опубликовал таксист в комментариях к публикации
Такую фотографию опубликовал таксист в комментариях к публикации
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 26 июля пьяные пассажиры напали на водителя «Яндекс.Такси» и разбили задний фонарь у автомобиля из-за того, что он попросил их не хлопать дверьми. Затем, по словам водителя, пассажиры убежали. «Нетрезвые пассажиры напали на меня и разбили фару у моей машины, после этого они, как маленькие, убежали. Началось все с того, что я попросил их не хлопать дверьми», — пояснил водитель. Его слова передает telegram-канал «Злой Екатеринбург. Инцидент, по словам таксиста, произошел в 11 часов вечера. В комментариях к публикации водитель добавил, что обратился в полицию. «Силовики приняли заявление», — отметил таксист. Также ему позвонили из «Яндекс.Такси» и пообещали помочь. «Рад, что все ответственно относятся к своей работе», — добавил водитель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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