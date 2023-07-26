26 июля 2023

Экс-советник Пентагона Макгрегор отметил риск полного уничтожения Львова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Польша может уничтожить Львов, если США одобрят операцию по захвату Фото:

Власти Польши могут уничтожить Львов, как только США одобрят им операцию по захвату Западной Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрего.

«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что тогда произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал Макгрего в эфире YouTube-канала Redacted.

Ранее URA.RU писало, что Польша планирует захватить украинские территории несмотря на запрет НАТО. Об этом заявил Дуглас Макгрегор. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить возможное наступление польских войск.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Польши могут уничтожить Львов, как только США одобрят им операцию по захвату Западной Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрего. «Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что тогда произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал Макгрего в эфире YouTube-канала Redacted. Ранее URA.RU писало, что Польша планирует захватить украинские территории несмотря на запрет НАТО. Об этом заявил Дуглас Макгрегор. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить возможное наступление польских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...