Экс-советник Пентагона Макгрегор отметил риск полного уничтожения Львова

27 июля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Польша может уничтожить Львов, если США одобрят операцию по захвату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Польши могут уничтожить Львов, как только США одобрят им операцию по захвату Западной Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрего. «Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что тогда произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал Макгрего в эфире YouTube-канала Redacted. Ранее URA.RU писало, что Польша планирует захватить украинские территории несмотря на запрет НАТО. Об этом заявил Дуглас Макгрегор. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить возможное наступление польских войск.

Власти Польши могут уничтожить Львов, как только США одобрят им операцию по захвату Западной Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрего. «Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что тогда произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал Макгрего в эфире YouTube-канала Redacted. Ранее URA.RU писало, что Польша планирует захватить украинские территории несмотря на запрет НАТО. Об этом заявил Дуглас Макгрегор. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить возможное наступление польских войск.