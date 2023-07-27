В Челябинскую область с начала года завезли восемь тысяч тонн арбузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, арбузы
Арбузы и дыни в регион ввозят из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана Фото:

В Челябинскую область с начала года ввезли почти восемь тысяч тонн арбузов и более 1,7 тысяч тонн дынь. Об этом URA.RU сообщили 27 июля в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Почти восемь тысяч тонн арбузов и более 1,7 тысяч тонн дынь уже ввезено в регион с начала года из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. В мае были случаи поставок арбузов из Ирана. Все машины с арбузами и дынями проходят контроль Россельхознадзора», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что для ввоза у груза должен быть фитосанитарный сертификат, где указаны соответствие карантинным требованиям, место произрастания, производитель и иные данные. Всего два перевозчика пытались провезти продукцию с недействительным сертификатом. Их машины не пропустили в страну.

Другие требования к перевозке заключаются в дезинфекции и обеззараживании транспортного средства. Также нельзя перевозить арбузы в открытом виде под палящим солнцем. Плоды должны быть неповрежденными и непереспелыми.

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В Челябинскую область с начала года ввезли почти восемь тысяч тонн арбузов и более 1,7 тысяч тонн дынь. Об этом URA.RU сообщили 27 июля в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Почти восемь тысяч тонн арбузов и более 1,7 тысяч тонн дынь уже ввезено в регион с начала года из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. В мае были случаи поставок арбузов из Ирана. Все машины с арбузами и дынями проходят контроль Россельхознадзора», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что для ввоза у груза должен быть фитосанитарный сертификат, где указаны соответствие карантинным требованиям, место произрастания, производитель и иные данные. Всего два перевозчика пытались провезти продукцию с недействительным сертификатом. Их машины не пропустили в страну. Другие требования к перевозке заключаются в дезинфекции и обеззараживании транспортного средства. Также нельзя перевозить арбузы в открытом виде под палящим солнцем. Плоды должны быть неповрежденными и непереспелыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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