В Челябинскую область с начала года завезли восемь тысяч тонн арбузов

В Челябинскую область с начала года ввезли почти восемь тысяч тонн арбузов и более 1,7 тысяч тонн дынь. Об этом URA.RU сообщили 27 июля в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Почти восемь тысяч тонн арбузов и более 1,7 тысяч тонн дынь уже ввезено в регион с начала года из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. В мае были случаи поставок арбузов из Ирана. Все машины с арбузами и дынями проходят контроль Россельхознадзора», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что для ввоза у груза должен быть фитосанитарный сертификат, где указаны соответствие карантинным требованиям, место произрастания, производитель и иные данные. Всего два перевозчика пытались провезти продукцию с недействительным сертификатом. Их машины не пропустили в страну.
Другие требования к перевозке заключаются в дезинфекции и обеззараживании транспортного средства. Также нельзя перевозить арбузы в открытом виде под палящим солнцем. Плоды должны быть неповрежденными и непереспелыми.
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