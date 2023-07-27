27 июля 2023

Пермские коммунальщики винят воров и полицию в открытых канализационных люках

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
С начала года поступило 320 сообщений о незакрытых колодцах Фото:

В компании «Новогор-Прикамье», которая обслуживает водное хозяйство Перми, сообщили, что с начала года получили 320 сообщений об открытых канализационных колодцах. Коммунальщики уверены, что большая часть люков украдена, но это сложно доказать, а полиция часто отказывается возбуждать уголовные дела, сообщается на сайте «Новогора».

«В основном по заявлениям о хищении крышек принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ущерб считается малозначительным (менее 2,5 тыс. рублей)», — говорят в компании. Между тем, служба безопасности «Новогора» сопровождает расследование 22 уголовных дел. В компании уверены, что малозначительным ущерб считать нельзя, так как «открытый люк, в первую очередь, опасен для жизни и здоровья пешеходов и автолюбителей».

Ранее URA.RU сообщало, что пятилетний мальчик в Перми провалился в незакрытый колодец. В этом суд установил вину «Новогор-Прикамья».

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В компании «Новогор-Прикамье», которая обслуживает водное хозяйство Перми, сообщили, что с начала года получили 320 сообщений об открытых канализационных колодцах. Коммунальщики уверены, что большая часть люков украдена, но это сложно доказать, а полиция часто отказывается возбуждать уголовные дела, сообщается на сайте «Новогора». «В основном по заявлениям о хищении крышек принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ущерб считается малозначительным (менее 2,5 тыс. рублей)», — говорят в компании. Между тем, служба безопасности «Новогора» сопровождает расследование 22 уголовных дел. В компании уверены, что малозначительным ущерб считать нельзя, так как «открытый люк, в первую очередь, опасен для жизни и здоровья пешеходов и автолюбителей». Ранее URA.RU сообщало, что пятилетний мальчик в Перми провалился в незакрытый колодец. В этом суд установил вину «Новогор-Прикамья».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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