Пермские коммунальщики винят воров и полицию в открытых канализационных люках

28 июля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

С начала года поступило 320 сообщений о незакрытых колодцах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В компании «Новогор-Прикамье», которая обслуживает водное хозяйство Перми, сообщили, что с начала года получили 320 сообщений об открытых канализационных колодцах. Коммунальщики уверены, что большая часть люков украдена, но это сложно доказать, а полиция часто отказывается возбуждать уголовные дела, сообщается на сайте «Новогора». «В основном по заявлениям о хищении крышек принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ущерб считается малозначительным (менее 2,5 тыс. рублей)», — говорят в компании. Между тем, служба безопасности «Новогора» сопровождает расследование 22 уголовных дел. В компании уверены, что малозначительным ущерб считать нельзя, так как «открытый люк, в первую очередь, опасен для жизни и здоровья пешеходов и автолюбителей». Ранее URA.RU сообщало, что пятилетний мальчик в Перми провалился в незакрытый колодец. В этом суд установил вину «Новогор-Прикамья».

В компании «Новогор-Прикамье», которая обслуживает водное хозяйство Перми, сообщили, что с начала года получили 320 сообщений об открытых канализационных колодцах. Коммунальщики уверены, что большая часть люков украдена, но это сложно доказать, а полиция часто отказывается возбуждать уголовные дела, сообщается на сайте «Новогора». «В основном по заявлениям о хищении крышек принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ущерб считается малозначительным (менее 2,5 тыс. рублей)», — говорят в компании. Между тем, служба безопасности «Новогора» сопровождает расследование 22 уголовных дел. В компании уверены, что малозначительным ущерб считать нельзя, так как «открытый люк, в первую очередь, опасен для жизни и здоровья пешеходов и автолюбителей». Ранее URA.RU сообщало, что пятилетний мальчик в Перми провалился в незакрытый колодец. В этом суд установил вину «Новогор-Прикамья».