25 июля 2023

В Перми с коммунальщиков взыскали 200 тысяч рублей за открытый колодец

Компания «Новогор-Прикамье» выплатила 200 тысяч пермяку, чей сын провалился в колодец
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы на дороге Пермь, открытый колодец
В открытый колодец провалился ребенок Фото:

В Перми пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец. Это произошло еще в 2021 году, сейчас отец ребенка добился выплаты компенсации за происшествие. Как рассказали в службе судебных приставов, суд признал виновной компанию «Новогор-Прикамье».

«В декабре 2021 года пятилетний мальчик провалился в открытый колодец с инженерными коммуникациями на глубину более двух метров. Виновным в произошедшем суд признал ООО „Новогор-Прикамье“ и обязал его выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Компания решение суда выполнила.

Описанный случай к трагедии не привел. Мальчик получил лишь несерьезные травмы. Но при этом стал плохо спать, вспоминая случившееся. А в 2022 году в поселке Верхнечусовские городки погибла шестилетняя девочка. Ребенок был найден в открытом колодце.

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В Перми пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец. Это произошло еще в 2021 году, сейчас отец ребенка добился выплаты компенсации за происшествие. Как рассказали в службе судебных приставов, суд признал виновной компанию «Новогор-Прикамье». «В декабре 2021 года пятилетний мальчик провалился в открытый колодец с инженерными коммуникациями на глубину более двух метров. Виновным в произошедшем суд признал ООО „Новогор-Прикамье“ и обязал его выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Компания решение суда выполнила. Описанный случай к трагедии не привел. Мальчик получил лишь несерьезные травмы. Но при этом стал плохо спать, вспоминая случившееся. А в 2022 году в поселке Верхнечусовские городки погибла шестилетняя девочка. Ребенок был найден в открытом колодце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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