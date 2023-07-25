В Перми с коммунальщиков взыскали 200 тысяч рублей за открытый колодец

Компания «Новогор-Прикамье» выплатила 200 тысяч пермяку, чей сын провалился в колодец

26 июля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В открытый колодец провалился ребенок Фото: Арсений Ваганов © URA.RU В Перми пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец. Это произошло еще в 2021 году, сейчас отец ребенка добился выплаты компенсации за происшествие. Как рассказали в службе судебных приставов, суд признал виновной компанию «Новогор-Прикамье». «В декабре 2021 года пятилетний мальчик провалился в открытый колодец с инженерными коммуникациями на глубину более двух метров. Виновным в произошедшем суд признал ООО „Новогор-Прикамье“ и обязал его выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Компания решение суда выполнила. Описанный случай к трагедии не привел. Мальчик получил лишь несерьезные травмы. Но при этом стал плохо спать, вспоминая случившееся. А в 2022 году в поселке Верхнечусовские городки погибла шестилетняя девочка. Ребенок был найден в открытом колодце.

В Перми пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец. Это произошло еще в 2021 году, сейчас отец ребенка добился выплаты компенсации за происшествие. Как рассказали в службе судебных приставов, суд признал виновной компанию «Новогор-Прикамье». «В декабре 2021 года пятилетний мальчик провалился в открытый колодец с инженерными коммуникациями на глубину более двух метров. Виновным в произошедшем суд признал ООО „Новогор-Прикамье“ и обязал его выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Компания решение суда выполнила. Описанный случай к трагедии не привел. Мальчик получил лишь несерьезные травмы. Но при этом стал плохо спать, вспоминая случившееся. А в 2022 году в поселке Верхнечусовские городки погибла шестилетняя девочка. Ребенок был найден в открытом колодце.