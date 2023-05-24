24 мая 2023

Песков прокомментировал изменение календаря церкви на Украине

Песков назвал вакханалией идею переноса Рождества на Украине
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Следующим шагом Киева станет отказ от украинского языка, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Изменение календаря церкви на Украине является вакханалией и стоит ожидать, что следующим шагом Киева станет отказ от украинского языка в пользу американского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По-русски говоря, это (изменение календаря церкви на Украине, -прим. URA.RU) вакханалия, это безумие. Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина об изменении календаря церкви на Украине. Видео интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Ранее сообщалось, что архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение перейти на новый календарь. Таким образом Рождество на Украине теперь планируют праздновать 25 декабря, пишет 360.

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Изменение календаря церкви на Украине является вакханалией и стоит ожидать, что следующим шагом Киева станет отказ от украинского языка в пользу американского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По-русски говоря, это (изменение календаря церкви на Украине, -прим. URA.RU) вакханалия, это безумие. Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина об изменении календаря церкви на Украине. Видео интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее сообщалось, что архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение перейти на новый календарь. Таким образом Рождество на Украине теперь планируют праздновать 25 декабря, пишет 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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