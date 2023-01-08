Минобороны рассказало о рождественской провокации с трупами от ВСУ

Минобороны: СБУ выкапывали трупы жителей на Рождество, чтобы обвинить РФ в преступлениях
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
СБУ подготовили провокацию во время Рождества, уверили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины во время Рождества выкапывала тела местных жителей в ряде населенных пунктов. Трупы дополнительно изуродовали. Таким образом Киев хотел обвинить РФ в новых «военных преступлениях». Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Служба безопасности Украины во время Рождества выкапывала тела местных жителей в ряде населенных пунктов. Трупы дополнительно изуродовали. Таким образом Киев хотел обвинить РФ в новых «военных преступлениях». Об этом сообщает Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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