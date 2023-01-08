Минобороны рассказало о рождественской провокации с трупами от ВСУ

СБУ подготовили провокацию во время Рождества, уверили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба безопасности Украины во время Рождества выкапывала тела местных жителей в ряде населенных пунктов. Трупы дополнительно изуродовали. Таким образом Киев хотел обвинить РФ в новых «военных преступлениях». Об этом сообщает Минобороны РФ.
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