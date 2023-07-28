В Свердловской области пропала 57-летняя женщина. Фото

В Валериановске почти неделю ищут 57-летнюю Веру Градопольцеву

29 июля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Женщина ушла из дома 23 июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) с 23 июля ищут 57-летнюю Веру Градопольцеву (Исакову). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 57-летнюю Веру Градопольцеву! Она пропала в Валериановске 23 июля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 160 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы. Родственники не смогли вспомнить во что была одета женщина. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (963) 051-16-56. Градопольцева нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры. Женщина пропала в Валериановске Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) с 23 июля ищут 57-летнюю Веру Градопольцеву (Исакову). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 57-летнюю Веру Градопольцеву! Она пропала в Валериановске 23 июля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 160 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы. Родственники не смогли вспомнить во что была одета женщина. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (963) 051-16-56. Градопольцева нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры.