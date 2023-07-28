28 июля 2023

В Свердловской области пропала 57-летняя женщина. Фото

В Валериановске почти неделю ищут 57-летнюю Веру Градопольцеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ушла из дома 23 июля (архивное фото) Фото:

В поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) с 23 июля ищут 57-летнюю Веру Градопольцеву (Исакову). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.

«Помогите найти 57-летнюю Веру Градопольцеву! Она пропала в Валериановске 23 июля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 160 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы. Родственники не смогли вспомнить во что была одета женщина.

Если вам известно местоположение женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (963) 051-16-56. Градопольцева нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры.

Женщина пропала в Валериановске
Женщина пропала в Валериановске
Фото:

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В поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) с 23 июля ищут 57-летнюю Веру Градопольцеву (Исакову). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 57-летнюю Веру Градопольцеву! Она пропала в Валериановске 23 июля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 160 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы. Родственники не смогли вспомнить во что была одета женщина. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (963) 051-16-56. Градопольцева нуждается в медицинской помощи, отмечают волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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