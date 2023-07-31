В Сургуте задержали рейс до Новосибирска почти на 13 часов

Вылет самолета ожидают 72 пассажира
В аэропорту Сургута (ХМАО) задержали вылет самолета, следующего до Новосибирска, почти на 13 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту Сургута по технической причине задержан регулярный рейс № 5348 Авиакомпании „Сибирь“ по маршруту Сургут — Новосибирск. Самолет не вылетел в установленное время 1 августа в 11:50. Вылет задержан до 01:00 2 августа», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Вылет самолета ожидают 72 пассажира. Сургутская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг гражданам.
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