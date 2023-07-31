31 июля 2023

В Сургуте задержали рейс до Новосибирска почти на 13 часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7
Вылет самолета ожидают 72 пассажира Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) задержали вылет самолета, следующего до Новосибирска, почти на 13 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Сургута по технической причине задержан регулярный рейс № 5348 Авиакомпании „Сибирь“ по маршруту Сургут — Новосибирск. Самолет не вылетел в установленное время 1 августа в 11:50. Вылет задержан до 01:00 2 августа», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Вылет самолета ожидают 72 пассажира. Сургутская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг гражданам.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Сургута (ХМАО) задержали вылет самолета, следующего до Новосибирска, почти на 13 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Сургута по технической причине задержан регулярный рейс № 5348 Авиакомпании „Сибирь“ по маршруту Сургут — Новосибирск. Самолет не вылетел в установленное время 1 августа в 11:50. Вылет задержан до 01:00 2 августа», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Вылет самолета ожидают 72 пассажира. Сургутская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг гражданам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...