Хромого свердловчанина, раненого на СВО, повторно отправляют на фронт. Фото

03 августа 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Солдату больно ходить, но его в ближайшее время могут вернуть на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сержанта Анатолия Зыкова из города Тавда (Свердловская область) повторно отправляют на СВО несмотря на то, что после полученного на фронте ранения мужчина хромает и ходит с тростью. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его ограниченно годным к военной службе. Супруга солдата — Анастасия — рассказала URA.RU, что намерена обратиться в военную прокуратуру. «Толя в октябре на спецоперации получил контузию и ранение. С тех пор лечился по госпиталям: сначала в Белгороде, потом в Москве, Екатеринбурге, Челябинске. До апреля он ходил с костылями, а сейчас пользуется тростью — в ноге сильные боли, он хромает, не может долго стоять и сидеть. Поэтому мы поразились, когда военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным и приказала явиться в воинскую часть Чебаркуля», — рассказала Анастасия Зыкова. Анатолий Зыков был мобилизован прошлой осенью. За участие в бою в селе Покровка в ЛНР артиллерист был награжден медалью «За отвагу». В том же бою он получил сочетанное осколочное ранение таза и конечностей с оскольчатым переломом большеберцовой кости. У него была частично раздроблена стопа. Чтобы сохранить ее, хирургам пришлось удалить часть тканей и даже некоторые кости — например, из четвертого и пятого пальцев. В области правого колена у солдата установлен штифт. В мягких тканях ноги и в груди у 26-летнего парня до сих пор остаются мелкие осколки. «До апреля я ходил с костылями, а сейчас справляюсь сам, хоть и хромаю. Если надо пойти куда-то далеко, то только с тростью. Ноге пока больновато: присесть не могу — колено болит, не могу бегать, быстро передвигаться. Не могу представить, чем я пригожусь на фронте — пользы от меня сейчас никакой», — признался корреспонденту боец. Тем не менее в ближайший понедельник Зыков должен явиться в воинскую часть Чебаркуля. Жена бойца опасается, что с первым же бортом ее мужа могут забрать на СВО. «Даже комбат Толи удивился, когда узнал, что его признали годным. Я намерена обратиться в военную прокуратуру и добиться пересмотра заключения ВВК», — заявила Анастасия. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Правая нога сержанта была разорвана осколками снаряда Фото: читатель URA.RU Хирургам пришлось частично удалить мягкие ткани и кости из поврежденной конечности Фото: читатель URA.RU Солдат более полугода проходил лечение в разных госпиталях Фото: читатель URA.RU За участие в бою в ЛНР Анатолий Зыков получил медаль Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сержанта Анатолия Зыкова из города Тавда (Свердловская область) повторно отправляют на СВО несмотря на то, что после полученного на фронте ранения мужчина хромает и ходит с тростью. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его ограниченно годным к военной службе. Супруга солдата — Анастасия — рассказала URA.RU, что намерена обратиться в военную прокуратуру. «Толя в октябре на спецоперации получил контузию и ранение. С тех пор лечился по госпиталям: сначала в Белгороде, потом в Москве, Екатеринбурге, Челябинске. До апреля он ходил с костылями, а сейчас пользуется тростью — в ноге сильные боли, он хромает, не может долго стоять и сидеть. Поэтому мы поразились, когда военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным и приказала явиться в воинскую часть Чебаркуля», — рассказала Анастасия Зыкова. Анатолий Зыков был мобилизован прошлой осенью. За участие в бою в селе Покровка в ЛНР артиллерист был награжден медалью «За отвагу». В том же бою он получил сочетанное осколочное ранение таза и конечностей с оскольчатым переломом большеберцовой кости. У него была частично раздроблена стопа. Чтобы сохранить ее, хирургам пришлось удалить часть тканей и даже некоторые кости — например, из четвертого и пятого пальцев. В области правого колена у солдата установлен штифт. В мягких тканях ноги и в груди у 26-летнего парня до сих пор остаются мелкие осколки. «До апреля я ходил с костылями, а сейчас справляюсь сам, хоть и хромаю. Если надо пойти куда-то далеко, то только с тростью. Ноге пока больновато: присесть не могу — колено болит, не могу бегать, быстро передвигаться. Не могу представить, чем я пригожусь на фронте — пользы от меня сейчас никакой», — признался корреспонденту боец. Тем не менее в ближайший понедельник Зыков должен явиться в воинскую часть Чебаркуля. Жена бойца опасается, что с первым же бортом ее мужа могут забрать на СВО. «Даже комбат Толи удивился, когда узнал, что его признали годным. Я намерена обратиться в военную прокуратуру и добиться пересмотра заключения ВВК», — заявила Анастасия. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.