Сержанта Анатолия Зыкова из города Тавда (Свердловская область) повторно отправляют на СВО несмотря на то, что после полученного на фронте ранения мужчина хромает и ходит с тростью. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его ограниченно годным к военной службе. Супруга солдата — Анастасия — рассказала URA.RU, что намерена обратиться в военную прокуратуру.
«Толя в октябре на спецоперации получил контузию и ранение. С тех пор лечился по госпиталям: сначала в Белгороде, потом в Москве, Екатеринбурге, Челябинске. До апреля он ходил с костылями, а сейчас пользуется тростью — в ноге сильные боли, он хромает, не может долго стоять и сидеть. Поэтому мы поразились, когда военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным и приказала явиться в воинскую часть Чебаркуля», — рассказала Анастасия Зыкова.
Анатолий Зыков был мобилизован прошлой осенью. За участие в бою в селе Покровка в ЛНР артиллерист был награжден медалью «За отвагу». В том же бою он получил сочетанное осколочное ранение таза и конечностей с оскольчатым переломом большеберцовой кости. У него была частично раздроблена стопа. Чтобы сохранить ее, хирургам пришлось удалить часть тканей и даже некоторые кости — например, из четвертого и пятого пальцев. В области правого колена у солдата установлен штифт. В мягких тканях ноги и в груди у 26-летнего парня до сих пор остаются мелкие осколки.
«До апреля я ходил с костылями, а сейчас справляюсь сам, хоть и хромаю. Если надо пойти куда-то далеко, то только с тростью. Ноге пока больновато: присесть не могу — колено болит, не могу бегать, быстро передвигаться. Не могу представить, чем я пригожусь на фронте — пользы от меня сейчас никакой», — признался корреспонденту боец.
Тем не менее в ближайший понедельник Зыков должен явиться в воинскую часть Чебаркуля. Жена бойца опасается, что с первым же бортом ее мужа могут забрать на СВО. «Даже комбат Толи удивился, когда узнал, что его признали годным. Я намерена обратиться в военную прокуратуру и добиться пересмотра заключения ВВК», — заявила Анастасия.
За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.
Правая нога сержанта была разорвана осколками снаряда
Фото: читатель URA.RU
Хирургам пришлось частично удалить мягкие ткани и кости из поврежденной конечности
Фото: читатель URA.RU
Солдат более полугода проходил лечение в разных госпиталях
Фото: читатель URA.RU
За участие в бою в ЛНР Анатолий Зыков получил медаль
Сержанта Анатолия Зыкова из города Тавда (Свердловская область) повторно отправляют на СВО несмотря на то, что после полученного на фронте ранения мужчина хромает и ходит с тростью. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его ограниченно годным к военной службе. Супруга солдата — Анастасия — рассказала URA.RU, что намерена обратиться в военную прокуратуру. «Толя в октябре на спецоперации получил контузию и ранение. С тех пор лечился по госпиталям: сначала в Белгороде, потом в Москве, Екатеринбурге, Челябинске. До апреля он ходил с костылями, а сейчас пользуется тростью — в ноге сильные боли, он хромает, не может долго стоять и сидеть. Поэтому мы поразились, когда военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным и приказала явиться в воинскую часть Чебаркуля», — рассказала Анастасия Зыкова. Анатолий Зыков был мобилизован прошлой осенью. За участие в бою в селе Покровка в ЛНР артиллерист был награжден медалью «За отвагу». В том же бою он получил сочетанное осколочное ранение таза и конечностей с оскольчатым переломом большеберцовой кости. У него была частично раздроблена стопа. Чтобы сохранить ее, хирургам пришлось удалить часть тканей и даже некоторые кости — например, из четвертого и пятого пальцев. В области правого колена у солдата установлен штифт. В мягких тканях ноги и в груди у 26-летнего парня до сих пор остаются мелкие осколки. «До апреля я ходил с костылями, а сейчас справляюсь сам, хоть и хромаю. Если надо пойти куда-то далеко, то только с тростью. Ноге пока больновато: присесть не могу — колено болит, не могу бегать, быстро передвигаться. Не могу представить, чем я пригожусь на фронте — пользы от меня сейчас никакой», — признался корреспонденту боец. Тем не менее в ближайший понедельник Зыков должен явиться в воинскую часть Чебаркуля. Жена бойца опасается, что с первым же бортом ее мужа могут забрать на СВО. «Даже комбат Толи удивился, когда узнал, что его признали годным. Я намерена обратиться в военную прокуратуру и добиться пересмотра заключения ВВК», — заявила Анастасия. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.