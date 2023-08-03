В Саткинском районе Челябинской области водитель грузовика не опустил кузов и врезался в трубопровод тепловой сети на территории «Комбината Магнезит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На территории „Комбината Магнезит“ водитель грузового автомобиля МАЗ предварительно „зацепил“ поднятым кузовом опору трубопровода тепловой сети. После поднятия платформы на охранном посту водитель не убедился, что опустил элемент, и поехал дальше», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП повреждены транспортное средство и трубопровод. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Поднятый кузов зацепился за трубы
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области
Грузовик и трубопровод получили повреждения
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области
В Саткинском районе Челябинской области водитель грузовика не опустил кузов и врезался в трубопровод тепловой сети на территории «Комбината Магнезит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На территории „Комбината Магнезит“ водитель грузового автомобиля МАЗ предварительно „зацепил“ поднятым кузовом опору трубопровода тепловой сети. После поднятия платформы на охранном посту водитель не убедился, что опустил элемент, и поехал дальше», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в результате ДТП повреждены транспортное средство и трубопровод. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.