03 августа 2023

В челябинском районе грузовик въехал в трубопровод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд полиции и представителей Министерства экологии на челябинскую городскую свалку. Челябинск, пыль, грузовик, маз
Водитель МАЗа не опустил кузов и врезался в трубопровод Фото:

В Саткинском районе Челябинской области водитель грузовика не опустил кузов и врезался в трубопровод тепловой сети на территории «Комбината Магнезит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На территории „Комбината Магнезит“ водитель грузового автомобиля МАЗ предварительно „зацепил“ поднятым кузовом опору трубопровода тепловой сети. После поднятия платформы на охранном посту водитель не убедился, что опустил элемент, и поехал дальше», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП повреждены транспортное средство и трубопровод. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Поднятый кузов зацепился за трубы
Поднятый кузов зацепился за трубы
Фото:
Грузовик и трубопровод получили повреждения
Грузовик и трубопровод получили повреждения
Фото:

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В Саткинском районе Челябинской области водитель грузовика не опустил кузов и врезался в трубопровод тепловой сети на территории «Комбината Магнезит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На территории „Комбината Магнезит“ водитель грузового автомобиля МАЗ предварительно „зацепил“ поднятым кузовом опору трубопровода тепловой сети. После поднятия платформы на охранном посту водитель не убедился, что опустил элемент, и поехал дальше», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в результате ДТП повреждены транспортное средство и трубопровод. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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