Власти заберут у крупных компаний часть прибыли

В адрес крупных российских компаний введен налог на сверхприбыль
В России ввели налог на сверхприбыль для российских компаний. Он составит 10%. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«В соответствии с пунктом Налогового кодекса устанавливается налог на сверхприбыль. <…> Налогоплательщиками налога признаются российские и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ», —
В июле Госдума доработала соответствующий законопроект. Целью закона является пополнение государственного бюджета. Некоторые застройщики и банки не будут платить данный налог.
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