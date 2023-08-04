Власти заберут у крупных компаний часть прибыли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
В адрес крупных российских компаний введен налог на сверхприбыль Фото:

В России ввели налог на сверхприбыль для российских компаний. Он составит 10%. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом Налогового кодекса устанавливается налог на сверхприбыль. <…> Налогоплательщиками налога признаются российские и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ», — отмечается в документе. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

В июле Госдума доработала соответствующий законопроект. Целью закона является пополнение государственного бюджета. Некоторые застройщики и банки не будут платить данный налог.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России ввели налог на сверхприбыль для российских компаний. Он составит 10%. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «В соответствии с пунктом Налогового кодекса устанавливается налог на сверхприбыль. <…> Налогоплательщиками налога признаются российские и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ», — отмечается в документе. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. В июле Госдума доработала соответствующий законопроект. Целью закона является пополнение государственного бюджета. Некоторые застройщики и банки не будут платить данный налог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...