Свердловчан напугали появлением «Черной вдовы»

В социальных сетях сообщили о якобы появлении в Свердловской области паука черная вдова. Однако профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Виталий Столбов считает распространение данного вида в регионе маловероятным. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
На днях жители Верхней Салды рассказали в пабликах, что обнаружили «Черную вдову». В доказательство привели изображение опасного насекомого, которое ранее уже использовалось в СМИ и соцсетях. Энтомолог Виталий Столбов в беседе с корреспондентом агентства допустил, что население вполне может принять за черную вдову совсем другой вид паука. «Часто принимают другие виды за черную вдову. Это североамериканский вид. У нас обитает каракурт — это родственный вид. Но черной вдовой его не совсем правильно называть», — сказал он.
Эксперт призвал не доверять непроверенным слухам. «Нам приносили стеатоду, говоря, что черную вдову поймали. Поэтому вполне возможно, что просто перепутали», — рассказал Столбов. По его словам, стеатоды, которые распространены в регионе и которых принимают за каракурта, неопасны.
Официальные ведомства не сообщали о появлении в Свердловской области паука черная вдова. В Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий.
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