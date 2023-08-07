Свердловчан напугали появлением «Черной вдовы»

Жители Верхней Салды заявили о появлении паука «Черная вдова»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, паук, птицеед, тарантул
Информация о появлении опасного паука не подтвердилась (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях сообщили о якобы появлении в Свердловской области паука черная вдова. Однако профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Виталий Столбов считает распространение данного вида в регионе маловероятным. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

На днях жители Верхней Салды рассказали в пабликах, что обнаружили «Черную вдову». В доказательство привели изображение опасного насекомого, которое ранее уже использовалось в СМИ и соцсетях. Энтомолог Виталий Столбов в беседе с корреспондентом агентства допустил, что население вполне может принять за черную вдову совсем другой вид паука. «Часто принимают другие виды за черную вдову. Это североамериканский вид. У нас обитает каракурт — это родственный вид. Но черной вдовой его не совсем правильно называть», — сказал он.

Эксперт призвал не доверять непроверенным слухам. «Нам приносили стеатоду, говоря, что черную вдову поймали. Поэтому вполне возможно, что просто перепутали», — рассказал Столбов. По его словам, стеатоды, которые распространены в регионе и которых принимают за каракурта, неопасны.

Официальные ведомства не сообщали о появлении в Свердловской области паука черная вдова. В Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий.

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В социальных сетях сообщили о якобы появлении в Свердловской области паука черная вдова. Однако профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Виталий Столбов считает распространение данного вида в регионе маловероятным. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. На днях жители Верхней Салды рассказали в пабликах, что обнаружили «Черную вдову». В доказательство привели изображение опасного насекомого, которое ранее уже использовалось в СМИ и соцсетях. Энтомолог Виталий Столбов в беседе с корреспондентом агентства допустил, что население вполне может принять за черную вдову совсем другой вид паука. «Часто принимают другие виды за черную вдову. Это североамериканский вид. У нас обитает каракурт — это родственный вид. Но черной вдовой его не совсем правильно называть», — сказал он. Эксперт призвал не доверять непроверенным слухам. «Нам приносили стеатоду, говоря, что черную вдову поймали. Поэтому вполне возможно, что просто перепутали», — рассказал Столбов. По его словам, стеатоды, которые распространены в регионе и которых принимают за каракурта, неопасны. Официальные ведомства не сообщали о появлении в Свердловской области паука черная вдова. В Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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