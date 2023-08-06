06 августа 2023

Одиноким пермякам предлагают найти себе пару в круизе на яхте

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00». Екатеринбург, яхта, верх исетский пруд
Отправиться в круиз смогут только десять человек Фото:

Жителям Перми предлагают найти себе пару во время путешествия по Каме. Одиноких мужчин и женщин зовут отправится в круиз на яхте, где они смогут пообщаться и познакомиться.

«Знакомства на яхте. Четыре часа под парусами на закате. Приятное общение, игры на знакомства, чай с вкусняшками, красивые фото», — сказано в анонсе мероприятия в группе «В Потоке» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в мероприятии нужны пять мужчин в возрасте от 32 до 40 лет и пять девушек от 23 до 40 лет. Знакомства на яхте состоятся 14 августа. Судно отчалит от здания Digital Port на Решетниковском спуске в 18:30. Стоимость участия — 3,7 тысячи рублей с человека.

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Жителям Перми предлагают найти себе пару во время путешествия по Каме. Одиноких мужчин и женщин зовут отправится в круиз на яхте, где они смогут пообщаться и познакомиться. «Знакомства на яхте. Четыре часа под парусами на закате. Приятное общение, игры на знакомства, чай с вкусняшками, красивые фото», — сказано в анонсе мероприятия в группе «В Потоке» в соцсети «ВКонтакте». Для участия в мероприятии нужны пять мужчин в возрасте от 32 до 40 лет и пять девушек от 23 до 40 лет. Знакомства на яхте состоятся 14 августа. Судно отчалит от здания Digital Port на Решетниковском спуске в 18:30. Стоимость участия — 3,7 тысячи рублей с человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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