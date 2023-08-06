Одиноким пермякам предлагают найти себе пару в круизе на яхте

07 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Отправиться в круиз смогут только десять человек Фото: Московец Илья © URA.RU Жителям Перми предлагают найти себе пару во время путешествия по Каме. Одиноких мужчин и женщин зовут отправится в круиз на яхте, где они смогут пообщаться и познакомиться. «Знакомства на яхте. Четыре часа под парусами на закате. Приятное общение, игры на знакомства, чай с вкусняшками, красивые фото», — сказано в анонсе мероприятия в группе «В Потоке» в соцсети «ВКонтакте». Для участия в мероприятии нужны пять мужчин в возрасте от 32 до 40 лет и пять девушек от 23 до 40 лет. Знакомства на яхте состоятся 14 августа. Судно отчалит от здания Digital Port на Решетниковском спуске в 18:30. Стоимость участия — 3,7 тысячи рублей с человека.

Жителям Перми предлагают найти себе пару во время путешествия по Каме. Одиноких мужчин и женщин зовут отправится в круиз на яхте, где они смогут пообщаться и познакомиться. «Знакомства на яхте. Четыре часа под парусами на закате. Приятное общение, игры на знакомства, чай с вкусняшками, красивые фото», — сказано в анонсе мероприятия в группе «В Потоке» в соцсети «ВКонтакте». Для участия в мероприятии нужны пять мужчин в возрасте от 32 до 40 лет и пять девушек от 23 до 40 лет. Знакомства на яхте состоятся 14 августа. Судно отчалит от здания Digital Port на Решетниковском спуске в 18:30. Стоимость участия — 3,7 тысячи рублей с человека.