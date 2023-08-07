Челябинец убил престарелую мать в ходе ссоры

07 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Мужчина сильно избил собственную мать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Долгодеревенское (Челябинская область) мужчина убил свою 82-летнюю мать. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, преступление произошло в ходе ссоры. «По предварительным данным, мужчина поссорился со своей матерью и избил ее. От полученных травм женщина скончалась. На момент обнаружения ее тело и лицо были в ссадинах.», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее на неосторожности смерть потерпевшего»). Ранее он уже был судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В селе Долгодеревенское (Челябинская область) мужчина убил свою 82-летнюю мать. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, преступление произошло в ходе ссоры. «По предварительным данным, мужчина поссорился со своей матерью и избил ее. От полученных травм женщина скончалась. На момент обнаружения ее тело и лицо были в ссадинах.», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее на неосторожности смерть потерпевшего»). Ранее он уже был судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.