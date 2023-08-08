Свердловчанам раскрыли, когда из региона уйдут грозы

Циклон с грозами покинет Свердловскую область и перейдет в Челябинскую область днем 8 августа. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«В ночь на вторник [8 августа] над Свердловской областью начал формироваться циклон. Именно здесь отмечались наиболее активные грозы. В первой половине дня центр циклона достигнет границы Челябинской области. Затем, продолжая двигаться на юг через восточную половину Челябинской области, к вечеру он доберется до границы с Казахстаном», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик отметил, что грозовая активность 8 августа будет наблюдаться на юге Свердловской области и по всей Челябинской области. По мере движения циклона будет уходить облачность и подниматься температура воздуха. В Свердловской области Пулин ожидает температуру около 25 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что 7 августа в Свердловскую область пришел циклон с грозами и дождем. Наибольшее количество осадков ожидалось в северных и центральных районах региона.
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