Археологи Челябинска открыли новое поселение. Фото

08 августа 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Изучение нового поселения только начинается Фото: Московец Илья © URA.RU Археологи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) открыли новое поселение. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, открытие удалось сделать с помощью аэрофотосъемки. «Археологи ЧелГУ при изучении аэрофотоснимков обнаружили укрепленное поселение, входящее в состав так называемой „Страны городов“. Объект эпохи бронзы расположен в Варненском районе, недалеко от села Успенское», — сообщили URA.RU в вузе. Обнаружить населенный пункт смогли после того, как заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии ЧелГУ Наталья Батанина при изучении снимков увидела вокруг поселения подозрительные конструкции. Они напоминали оборонительные сооружения. В разведочном выезде археологи собрали керамику бронзового века, в том числе аркаимского периода. Находки позволили точно датировать поселение 21 — 18 веками до нашей эры. В настоящее время ученые ведут съемку плана местности и геофизические исследования. Изучение должно дать представление о конфигурации и архитектуре поселения. Населенный пункт не был круглым, как Аркаим и Синташта, а скорее — прямоугольным или овальным. Жилищные впадины расположены рядами, как на поселении Степное, но на местности этого не видно, поскольку многие десятилетия территория активно вспахивалась. Археологи высказали предположение о том, что поселение многослойное. После возведения его в аркаимское время на местности проживало население более поздних археологических культур. «Новое поселение хорошо вписывается в лакуну между южными поселениями „Страны городов“ и двумя самыми северными: Степным и Черноречьем. Археологи давно подозревали, что на этом „белом пятне“ карты должны располагаться другие неизвестные поселения аркаимского типа, но долгие годы тщательные поиски не давали результатов. Это открытие стало большим прорывом в изучении синташтинской культуры», — уточнила директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова. В 60-х годах 20 века примерно на этом же месте учитель истории Ф. Фомин открыл с учениками селище Нижнеуспенское. Школьная экспедиция обнаружила при раскопках металлургический шлак, керамику и кремневые отщепы. Поселение удалось обнаружить с помощью аэрофотосъемки Фото: пресс-служба ЧелГУ На месте раскопок найдены образцы древних культур Фото: пресс-служба ЧелГУ Археологи давно догадывались о наличии на данном месте древних селищ Фото: пресс-служба ЧелГУ Поселение является многослойным: здесь жили представители разных эпох Фото: пресс-служба ЧелГУ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Археологи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) открыли новое поселение. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, открытие удалось сделать с помощью аэрофотосъемки. «Археологи ЧелГУ при изучении аэрофотоснимков обнаружили укрепленное поселение, входящее в состав так называемой „Страны городов“. Объект эпохи бронзы расположен в Варненском районе, недалеко от села Успенское», — сообщили URA.RU в вузе. Обнаружить населенный пункт смогли после того, как заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии ЧелГУ Наталья Батанина при изучении снимков увидела вокруг поселения подозрительные конструкции. Они напоминали оборонительные сооружения. В разведочном выезде археологи собрали керамику бронзового века, в том числе аркаимского периода. Находки позволили точно датировать поселение 21 — 18 веками до нашей эры. В настоящее время ученые ведут съемку плана местности и геофизические исследования. Изучение должно дать представление о конфигурации и архитектуре поселения. Населенный пункт не был круглым, как Аркаим и Синташта, а скорее — прямоугольным или овальным. Жилищные впадины расположены рядами, как на поселении Степное, но на местности этого не видно, поскольку многие десятилетия территория активно вспахивалась. Археологи высказали предположение о том, что поселение многослойное. После возведения его в аркаимское время на местности проживало население более поздних археологических культур. «Новое поселение хорошо вписывается в лакуну между южными поселениями „Страны городов“ и двумя самыми северными: Степным и Черноречьем. Археологи давно подозревали, что на этом „белом пятне“ карты должны располагаться другие неизвестные поселения аркаимского типа, но долгие годы тщательные поиски не давали результатов. Это открытие стало большим прорывом в изучении синташтинской культуры», — уточнила директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова. В 60-х годах 20 века примерно на этом же месте учитель истории Ф. Фомин открыл с учениками селище Нижнеуспенское. Школьная экспедиция обнаружила при раскопках металлургический шлак, керамику и кремневые отщепы.