Самолет из Турции в Москву экстренно приземлился в Петербурге

О причинах посадки не сообщается
Самолет, который летел из Турции в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях.
«Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там отмечают, что пассажиров не выпускают, а также не дают им бесплатно воду. За бутылку воды у пассажиров требуют два евро. О причинах посадки самолета не сообщается.
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