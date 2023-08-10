Самолет из Турции в Москву экстренно приземлился в Петербурге

10 августа 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

О причинах посадки не сообщается Фото: pulkovoairport.ru Самолет, который летел из Турции в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях. «Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там отмечают, что пассажиров не выпускают, а также не дают им бесплатно воду. За бутылку воды у пассажиров требуют два евро. О причинах посадки самолета не сообщается.

Самолет, который летел из Турции в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях. «Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там отмечают, что пассажиров не выпускают, а также не дают им бесплатно воду. За бутылку воды у пассажиров требуют два евро. О причинах посадки самолета не сообщается.