Самолет из Турции в Москву экстренно приземлился в Петербурге

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Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. , аэропорт, пулково
О причинах посадки не сообщается Фото:

Самолет, который летел из Турции в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях.

«Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там отмечают, что пассажиров не выпускают, а также не дают им бесплатно воду. За бутылку воды у пассажиров требуют два евро. О причинах посадки самолета не сообщается.

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Самолет, который летел из Турции в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях. «Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там отмечают, что пассажиров не выпускают, а также не дают им бесплатно воду. За бутылку воды у пассажиров требуют два евро. О причинах посадки самолета не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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