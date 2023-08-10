Банк пермского бизнесмена ухудшил финансовые показатели

Прибыль банка бизнесмена «Урал ФД» снизилась до 134 млн рублей

10 августа 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

По сравнению первым кварталом 2021 года прибыль банка «Урал ФД» снизилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прибыль банка «Урал ФД», подконтрольного пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, снизилась. Это следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте коммерческой кредитно-финансовой организации за первый квартал. «Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года АО КБ „Урал ФД“: прибыль за отчетный период — 134 992 млн рублей», — следует из отчетности. Показатели за аналогичный период прошлого года банком не приводятся, а в 2021 году за тот же период прибыль банка «Урал ФД» составила 224 967 млн рублей. URA.RU рассказывало, что по итогам прошлого года указанный банк получил прибыль в сумме 415,6 млн рублей. Кузяев контролирует ПФП-группу, которой принадлежит контрольный пакет акций «Урал ФД». В 2021 году «Форбс» включил пермского бизнесмена в список 200 богатейших россиян.

Прибыль банка «Урал ФД», подконтрольного пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, снизилась. Это следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте коммерческой кредитно-финансовой организации за первый квартал. «Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года АО КБ „Урал ФД“: прибыль за отчетный период — 134 992 млн рублей», — следует из отчетности. Показатели за аналогичный период прошлого года банком не приводятся, а в 2021 году за тот же период прибыль банка «Урал ФД» составила 224 967 млн рублей. URA.RU рассказывало, что по итогам прошлого года указанный банк получил прибыль в сумме 415,6 млн рублей. Кузяев контролирует ПФП-группу, которой принадлежит контрольный пакет акций «Урал ФД». В 2021 году «Форбс» включил пермского бизнесмена в список 200 богатейших россиян.