Банк пермского бизнесмена ухудшил финансовые показатели

Прибыль банка бизнесмена «Урал ФД» снизилась до 134 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По сравнению первым кварталом 2021 года прибыль банка «Урал ФД» снизилась Фото:

Прибыль банка «Урал ФД», подконтрольного пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, снизилась. Это следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте коммерческой кредитно-финансовой организации за первый квартал.

«Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года АО КБ „Урал ФД“: прибыль за отчетный период — 134 992 млн рублей», — следует из отчетности. Показатели за аналогичный период прошлого года банком не приводятся, а в 2021 году за тот же период прибыль банка «Урал ФД» составила 224 967 млн рублей.

URA.RU рассказывало, что по итогам прошлого года указанный банк получил прибыль в сумме 415,6 млн рублей. Кузяев контролирует ПФП-группу, которой принадлежит контрольный пакет акций «Урал ФД». В 2021 году «Форбс» включил пермского бизнесмена в список 200 богатейших россиян.

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Прибыль банка «Урал ФД», подконтрольного пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, снизилась. Это следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте коммерческой кредитно-финансовой организации за первый квартал. «Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года АО КБ „Урал ФД“: прибыль за отчетный период — 134 992 млн рублей», — следует из отчетности. Показатели за аналогичный период прошлого года банком не приводятся, а в 2021 году за тот же период прибыль банка «Урал ФД» составила 224 967 млн рублей. URA.RU рассказывало, что по итогам прошлого года указанный банк получил прибыль в сумме 415,6 млн рублей. Кузяев контролирует ПФП-группу, которой принадлежит контрольный пакет акций «Урал ФД». В 2021 году «Форбс» включил пермского бизнесмена в список 200 богатейших россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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