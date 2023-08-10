В челябинском зоопарке умерла болевшая сахарным диабетом шимпанзе

Шимпанзе Соне был 31 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В зоопарке Челябинска скончалась болевшая сахарным диабетом шимпанзе по кличке Соня. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, обезьяна скончалась от осложнений, возникших после смерти друга, самца Бони.

«Ушла из жизни шимпанзе Соня. Ей был 31 год. Обезьяна жила в паре с самцом Бони и родила пять прекрасных малышей. Но в 2020 году Бони не стало. Самка очень тяжело переживала утрату, и вскоре у нее диагностировали сахарный диабет», — отметили в зоопарке.

Для примата проводили тренинги, приучая к ежедневным заборам крови для контроля уровня глюкозы. Однако обследование 2022 года показало, что возник ряд осложнений. Все последние годы шимпанзе получала постоянную терапию. Зверь не расставался со своими привычками: при себе держала пледы, питалась на свежем воздухе и пила чай с лимоном.

Чтобы поправить обострявшееся заболевание, консилиум врачей решился на проведение операции. Хирургическое вмешательство не помогло. Сони не стало 9 августа после остановки сердца.