Екатеринбурженка боится вернуться домой из-за бывшего мужа, нападавшего на нее и ее отца

11 августа 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец ранее нападал с бензопилой на свою бывшую супругу и ее отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Екатеринбурга Анна (имя изменено — прим. URA.RU) боится вернуться в прежнюю квартиру из-за страха повторного нападения на нее и ее детей от бывшего мужа, который ранее с бензопилой напал на ее отца и кинулся на нее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Потерпевшая не может вернуться к себе домой из-за страха повторного нападения. Совсем скоро начнется учебный год, и нет понимания как отводить детей в школу, если они боятся выходить на улицу», — рассказал источник URA.RU, близкий к семье. В конце июля мужчина напал с бензопилой на свою бывшую супругу и ее 70-летнего отца пострадавшей. После инцидента нападавшего задержали на два дня и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Однако теперь пострадавшая опасается, что ее бывший муж вновь начнет терроризировать ее и детей. «9 августа он решил перевести издевательские алименты в размере 5,52 рубля, тем самым показывая, что он на свободе и не оставит бывшую семью в покое. Других каналов связи у него нет. Подобного рода переводы он совершал и накануне нападения», — добавил источник URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Жительница Екатеринбурга Анна (имя изменено — прим. URA.RU) боится вернуться в прежнюю квартиру из-за страха повторного нападения на нее и ее детей от бывшего мужа, который ранее с бензопилой напал на ее отца и кинулся на нее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Потерпевшая не может вернуться к себе домой из-за страха повторного нападения. Совсем скоро начнется учебный год, и нет понимания как отводить детей в школу, если они боятся выходить на улицу», — рассказал источник URA.RU, близкий к семье. В конце июля мужчина напал с бензопилой на свою бывшую супругу и ее 70-летнего отца пострадавшей. После инцидента нападавшего задержали на два дня и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Однако теперь пострадавшая опасается, что ее бывший муж вновь начнет терроризировать ее и детей. «9 августа он решил перевести издевательские алименты в размере 5,52 рубля, тем самым показывая, что он на свободе и не оставит бывшую семью в покое. Других каналов связи у него нет. Подобного рода переводы он совершал и накануне нападения», — добавил источник URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.