10 августа 2023

Зам Куйвашева схитрил, поддержав депутата из антимэрской коалиции Екатеринбурга

Зам Куйвашева помог Овчинниковой на выборах в думу Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, чемезов олег
По поручению губернатора Олег Чемезов отвечает за результат всех кандидатов-одномандатников от власти Фото:

Значительную роль в сохранении депутата гордумы Екатеринбурга Иры Овчинниковой в предвыборной гонке сыграл, по данным URA.RU, вице-губернатор Олег Чемезов. По словам собеседника агентства, якобы во многом по настоянию именно Чемезова мэрия не будет добиваться в облсуде обжалования регистрации Овчинниковой самовыдвиженцем в округе №4.

«Решено дать ей возможность проиграть кандидату от „Единой России“. Это снимет все вопросы — в том числе о легитимности итогов кампании в конкретной территории», — объяснил замысел источник.

Овчинникову причисляют к пулу кандидатов, финансируемых миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Его большую фракцию в действующем созыве думы мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет сократить. Потому еще весной предложил Овчинниковой уйти из политики. И на праймериз ЕР поддержал в «четвертом» округе другого депутата — директора школы Татьяну Вяткину. Овчинникова ей проиграла, с результатом не согласилась, громко вышла из партии и оставила пост руководителя думской фракции «Единой России».

Поскольку Кочеткову и его окружению не удалось договориться с партиями, своих кандидатов — включая Овчинникову — ему пришлось вести через сбор подписей. За два дня до сдачи в избирком документов, 24 июля, она пыталась спровоцировать скандал: написала президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «остановить беззаконие». Ее подписи Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия (ТИК) в итоге забраковала — из-за, как посчитали в комиссии, ошибки при оформлении самих подписных листов.

Однако 7 августа районный суд встал на сторону Овчинниковой. В администрации 7-го и 8 августа провели консультации с главой Ленинской ТИК, основного распорядителя выборов в думу, Вадимом Антошиным — чиновники готовились к обжалованию. «Обжалования, видимо, не будет», — поделился последним данными собеседник, близкий к ТИК.

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Значительную роль в сохранении депутата гордумы Екатеринбурга Иры Овчинниковой в предвыборной гонке сыграл, по данным URA.RU, вице-губернатор Олег Чемезов. По словам собеседника агентства, якобы во многом по настоянию именно Чемезова мэрия не будет добиваться в облсуде обжалования регистрации Овчинниковой самовыдвиженцем в округе №4. «Решено дать ей возможность проиграть кандидату от „Единой России“. Это снимет все вопросы — в том числе о легитимности итогов кампании в конкретной территории», — объяснил замысел источник. Овчинникову причисляют к пулу кандидатов, финансируемых миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Его большую фракцию в действующем созыве думы мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет сократить. Потому еще весной предложил Овчинниковой уйти из политики. И на праймериз ЕР поддержал в «четвертом» округе другого депутата — директора школы Татьяну Вяткину. Овчинникова ей проиграла, с результатом не согласилась, громко вышла из партии и оставила пост руководителя думской фракции «Единой России». Поскольку Кочеткову и его окружению не удалось договориться с партиями, своих кандидатов — включая Овчинникову — ему пришлось вести через сбор подписей. За два дня до сдачи в избирком документов, 24 июля, она пыталась спровоцировать скандал: написала президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «остановить беззаконие». Ее подписи Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия (ТИК) в итоге забраковала — из-за, как посчитали в комиссии, ошибки при оформлении самих подписных листов. Однако 7 августа районный суд встал на сторону Овчинниковой. В администрации 7-го и 8 августа провели консультации с главой Ленинской ТИК, основного распорядителя выборов в думу, Вадимом Антошиным — чиновники готовились к обжалованию. «Обжалования, видимо, не будет», — поделился последним данными собеседник, близкий к ТИК.
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