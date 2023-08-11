Shot: свердловский бизнесмен украл у московского экс-чиновника миллионы рублей

12 августа 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Подозреваемый заменил деньги билетами банка приколов Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве полицейские задержали свердловского предпринимателя, который похитил семь млн рублей у экс-главы управы района Северное Медведково в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Экс-чиновник Борис Трофимов обнаружил, что деньги — 6,5 млн подменили на билеты банка приколов, а часы, стоимостью 500 тысяч рублей заменили подделками. Подозрение пало на нового бойфренда дочери, которого она приводила в квартиру, где находился сейф с деньгами. Спустя пару дней полицейские задержали 19-летнего индивидуального предпринимателя Ростислава», — рассказал Shot. У задержанного изъяли пачки денег, ему грозит до десяти лет колонии. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУВД Москвы для получения подробностей происшествия, на момент публикации ответ получен не был.

В Москве полицейские задержали свердловского предпринимателя, который похитил семь млн рублей у экс-главы управы района Северное Медведково в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Экс-чиновник Борис Трофимов обнаружил, что деньги — 6,5 млн подменили на билеты банка приколов, а часы, стоимостью 500 тысяч рублей заменили подделками. Подозрение пало на нового бойфренда дочери, которого она приводила в квартиру, где находился сейф с деньгами. Спустя пару дней полицейские задержали 19-летнего индивидуального предпринимателя Ростислава», — рассказал Shot. У задержанного изъяли пачки денег, ему грозит до десяти лет колонии. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУВД Москвы для получения подробностей происшествия, на момент публикации ответ получен не был.