11 августа 2023

Shot: свердловский бизнесмен украл у московского экс-чиновника миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, деньги, банк приколов, дубли, мошенничество
Подозреваемый заменил деньги билетами банка приколов Фото:

В Москве полицейские задержали свердловского предпринимателя, который похитил семь млн рублей у экс-главы управы района Северное Медведково в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Экс-чиновник Борис Трофимов обнаружил, что деньги — 6,5 млн подменили на билеты банка приколов, а часы, стоимостью 500 тысяч рублей заменили подделками. Подозрение пало на нового бойфренда дочери, которого она приводила в квартиру, где находился сейф с деньгами. Спустя пару дней полицейские задержали 19-летнего индивидуального предпринимателя Ростислава», — рассказал Shot.

У задержанного изъяли пачки денег, ему грозит до десяти лет колонии. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУВД Москвы для получения подробностей происшествия, на момент публикации ответ получен не был.

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В Москве полицейские задержали свердловского предпринимателя, который похитил семь млн рублей у экс-главы управы района Северное Медведково в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Экс-чиновник Борис Трофимов обнаружил, что деньги — 6,5 млн подменили на билеты банка приколов, а часы, стоимостью 500 тысяч рублей заменили подделками. Подозрение пало на нового бойфренда дочери, которого она приводила в квартиру, где находился сейф с деньгами. Спустя пару дней полицейские задержали 19-летнего индивидуального предпринимателя Ростислава», — рассказал Shot. У задержанного изъяли пачки денег, ему грозит до десяти лет колонии. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУВД Москвы для получения подробностей происшествия, на момент публикации ответ получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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