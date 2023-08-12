Свердловские осужденные планируют собрать рекордный урожай

В колонии-поселении №45, в поселке Восточный Камышловского района (Свердловская область), осужденные планируют собрать рекордный урожай картофеля. Об этом рассказали в ГУФСИН России по Свердловской области.
«Осужденные-поселенцы посадили 55 гектар картофеля. Всего планируется собрать 1000 тонн картошки для нужд учреждений ГУФСИН», — сообщили на странице «ГУФСИН» соцсети «ВКонтакте».
Помимо выращивания картофеля и других овощей, в КП-45 производят сыр, маргарин, сметану и свинину. Несколько поселенцев задействованы в благоустройстве города Камышлов.
Ранее URA.RU сообщало о выставке-ярмарке, на которой была представлена продукция свердловских осужденных. На ярмарке учреждения ГУФСИН представили товары народного потребления, сувенирную и сельскохозяйственную продукцию, а также мебель и швейное производство.
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