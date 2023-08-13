В Свердловской области с 1 июля 2020 года ищут 25-летнего Романа Саларцорцяна из поселка Красногвардейского. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области. «Разыскивается 25-летний Роман Саларцорцян из Красногвардейского, который пропал 1 июля 2020 года», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Его ищут сотрудники СК в Реже. Приметы разыскиваемого: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, прямые и короткие волосы и полные губы. Также у него прямой подбородок и темные глаза. Если вам известно местоположение мужчины, то позвоните силовикам по номеру +7 (343) 643-52-96 или 02. Конфиденциальность гарантируется.