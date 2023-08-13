13 августа 2023
12 августа 2023

В Свердловской области третий год ищут пропавшего 25-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Мужчину ищут сотрудники СКР Фото:

В Свердловской области с 1 июля 2020 года ищут 25-летнего Романа Саларцорцяна из поселка Красногвардейского. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

«Разыскивается 25-летний Роман Саларцорцян из Красногвардейского, который пропал 1 июля 2020 года», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Его ищут сотрудники СК в Реже.

Приметы разыскиваемого: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, прямые и короткие волосы и полные губы. Также у него прямой подбородок и темные глаза.

Если вам известно местоположение мужчины, то позвоните силовикам по номеру +7 (343) 643-52-96 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Мужчина пропал 1 июля 2020 года
Мужчина пропал 1 июля 2020 года
Фото:

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В Свердловской области с 1 июля 2020 года ищут 25-летнего Романа Саларцорцяна из поселка Красногвардейского. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области. «Разыскивается 25-летний Роман Саларцорцян из Красногвардейского, который пропал 1 июля 2020 года», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Его ищут сотрудники СК в Реже. Приметы разыскиваемого: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, прямые и короткие волосы и полные губы. Также у него прямой подбородок и темные глаза. Если вам известно местоположение мужчины, то позвоните силовикам по номеру +7 (343) 643-52-96 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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