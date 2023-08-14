Челябинские силовики выявили более 20 преступлений, совершенных мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
25 иностранцам въезд в Россию закрыт Фото:

За три дня проведения мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские Челябинской области выявили 21 преступление и 175 правонарушений, совершенных гостями из-за рубежа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Выявлено 21 преступление, возбуждено 13 уголовных дел. В отношении 17 иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, полицейскими задокументировано два факта незаконного пересечения государственной границы РФ и факт подделки документа. Один иностранный гражданин, отбывший наказание в колонии за совершение особо тяжкого преступления на территории России, депортирован на родину. Выявлено два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в розыске. Еще 25 иностранцам въезд в Россию закрыт.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За три дня проведения мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские Челябинской области выявили 21 преступление и 175 правонарушений, совершенных гостями из-за рубежа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Выявлено 21 преступление, возбуждено 13 уголовных дел. В отношении 17 иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны», — рассказали в ведомстве. Кроме того, полицейскими задокументировано два факта незаконного пересечения государственной границы РФ и факт подделки документа. Один иностранный гражданин, отбывший наказание в колонии за совершение особо тяжкого преступления на территории России, депортирован на родину. Выявлено два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в розыске. Еще 25 иностранцам въезд в Россию закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...