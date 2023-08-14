Челябинские силовики выявили более 20 преступлений, совершенных мигрантами

25 иностранцам въезд в Россию закрыт Фото: Кондрат Александров © URA.RU

За три дня проведения мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские Челябинской области выявили 21 преступление и 175 правонарушений, совершенных гостями из-за рубежа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Выявлено 21 преступление, возбуждено 13 уголовных дел. В отношении 17 иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, полицейскими задокументировано два факта незаконного пересечения государственной границы РФ и факт подделки документа. Один иностранный гражданин, отбывший наказание в колонии за совершение особо тяжкого преступления на территории России, депортирован на родину. Выявлено два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в розыске. Еще 25 иностранцам въезд в Россию закрыт.