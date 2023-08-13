Легковушка протаранила автобус на Шоссе Космонавтов в Перми. Видео

14 августа 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Автоавария произошла между Верхними Муллами и Школой №107 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на Шоссе Космонавтов легковой автомобиль влетел в заднюю часть пассажирского автобуса. О ДТП сообщил telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Страшное ДТП на Шоссе Космонавтов», — указано в мессенджере. На опубликованных кадрах — дым. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем ребенке. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.

В Перми на Шоссе Космонавтов легковой автомобиль влетел в заднюю часть пассажирского автобуса. О ДТП сообщил telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Страшное ДТП на Шоссе Космонавтов», — указано в мессенджере. На опубликованных кадрах — дым. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем ребенке. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.