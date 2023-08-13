13 августа 2023

Легковушка протаранила автобус на Шоссе Космонавтов в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые озера. Курган , голубые озера, дпс
Автоавария произошла между Верхними Муллами и Школой №107 Фото:

В Перми на Шоссе Космонавтов легковой автомобиль влетел в заднюю часть пассажирского автобуса. О ДТП сообщил telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Страшное ДТП на Шоссе Космонавтов», — указано в мессенджере. На опубликованных кадрах — дым. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем ребенке.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.

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В Перми на Шоссе Космонавтов легковой автомобиль влетел в заднюю часть пассажирского автобуса. О ДТП сообщил telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Страшное ДТП на Шоссе Космонавтов», — указано в мессенджере. На опубликованных кадрах — дым. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем ребенке. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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