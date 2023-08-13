Автоавария произошла между Верхними Муллами и Школой №107
В Перми на Шоссе Космонавтов легковой автомобиль влетел в заднюю часть пассажирского автобуса. О ДТП сообщил telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«Страшное ДТП на Шоссе Космонавтов», — указано в мессенджере. На опубликованных кадрах — дым. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем ребенке.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.
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