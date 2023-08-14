В Копейске (Челябинская область) распространяют листовку с призывом собирать помощь бойцам СВО кабачками и домашними заготовками. Организатором сбора выступило городское женское движение партии «Единая Россия». Эту информацию URA.RU подтвердили в движении.
«Поможем нашим. Принеси тушенку, консервы или домашние заготовки. Поделись урожаем кабачков. Внеси свой вклад, любая сумма будет полезной!» — указано в листовке.
Сбор гуманитарной помощи организован с 15 по 22 августа в десяти точка города. Преимущественно это территориальные отделы администрации города, но есть и школы, и коммерческие объекты. «Это наше общее дело, это наши ребята и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь!», — уверены участницы движения.
Как отметила координатор Копейского местного отделения «Женского движения» Наталья Никанорова, непосредственно кабачки в зону боевых действий отправляться не будут. Их отдадут для переработки местному предпринимателю, который взамен предоставит консервы и продукты долгосрочного хранения — они и будут направлены в зону проведения СВО. Транспорт с грузом для бойцов отправится на Донбасс уже 23 августа.
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