Жители Копейска собирают помощь бойцам СВО кабачками. Скрин

15 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Копейские кабачки могут помочь военнослужащим Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) распространяют листовку с призывом собирать помощь бойцам СВО кабачками и домашними заготовками. Организатором сбора выступило городское женское движение партии «Единая Россия». Эту информацию URA.RU подтвердили в движении. «Поможем нашим. Принеси тушенку, консервы или домашние заготовки. Поделись урожаем кабачков. Внеси свой вклад, любая сумма будет полезной!» — указано в листовке. Сбор гуманитарной помощи организован с 15 по 22 августа в десяти точка города. Преимущественно это территориальные отделы администрации города, но есть и школы, и коммерческие объекты. «Это наше общее дело, это наши ребята и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь!», — уверены участницы движения. Как отметила координатор Копейского местного отделения «Женского движения» Наталья Никанорова, непосредственно кабачки в зону боевых действий отправляться не будут. Их отдадут для переработки местному предпринимателю, который взамен предоставит консервы и продукты долгосрочного хранения — они и будут направлены в зону проведения СВО. Транспорт с грузом для бойцов отправится на Донбасс уже 23 августа. Кабачки и домашние заготовки собираются в десяти точках по всему Копейску Фото: Копейское отделение «Женского движения ЕР»

В Копейске (Челябинская область) распространяют листовку с призывом собирать помощь бойцам СВО кабачками и домашними заготовками. Организатором сбора выступило городское женское движение партии «Единая Россия». Эту информацию URA.RU подтвердили в движении. «Поможем нашим. Принеси тушенку, консервы или домашние заготовки. Поделись урожаем кабачков. Внеси свой вклад, любая сумма будет полезной!» — указано в листовке. Сбор гуманитарной помощи организован с 15 по 22 августа в десяти точка города. Преимущественно это территориальные отделы администрации города, но есть и школы, и коммерческие объекты. «Это наше общее дело, это наши ребята и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь!», — уверены участницы движения. Как отметила координатор Копейского местного отделения «Женского движения» Наталья Никанорова, непосредственно кабачки в зону боевых действий отправляться не будут. Их отдадут для переработки местному предпринимателю, который взамен предоставит консервы и продукты долгосрочного хранения — они и будут направлены в зону проведения СВО. Транспорт с грузом для бойцов отправится на Донбасс уже 23 августа.