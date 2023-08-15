В Екатеринбурге водитель иномарки сбил мужчину на самокате. Фото

16 августа 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель Hyundai сбил 31-летнего мужчину на самокате, который переезжал дорогу не спешившись. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В ДТП пострадал 31-летний мужчина, пострадавшего увезли в больницу с травмами головы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 22 часа 15 августа возле дома на проспекте Космонавтов, 48. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что граждане на электросамокатах обязаны спешиться при пересечении проезжей части. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», https://t.me/incekb

В Екатеринбурге водитель Hyundai сбил 31-летнего мужчину на самокате, который переезжал дорогу не спешившись. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В ДТП пострадал 31-летний мужчина, пострадавшего увезли в больницу с травмами головы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 22 часа 15 августа возле дома на проспекте Космонавтов, 48. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что граждане на электросамокатах обязаны спешиться при пересечении проезжей части.