15 августа 2023

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил мужчину на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
Пострадавшего госпитализировали с травмами головы Фото:

В Екатеринбурге водитель Hyundai сбил 31-летнего мужчину на самокате, который переезжал дорогу не спешившись. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Hyundai допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В ДТП пострадал 31-летний мужчина, пострадавшего увезли в больницу с травмами головы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 22 часа 15 августа возле дома на проспекте Космонавтов, 48. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что граждане на электросамокатах обязаны спешиться при пересечении проезжей части.

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В Екатеринбурге водитель Hyundai сбил 31-летнего мужчину на самокате, который переезжал дорогу не спешившись. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В ДТП пострадал 31-летний мужчина, пострадавшего увезли в больницу с травмами головы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 22 часа 15 августа возле дома на проспекте Космонавтов, 48. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что граждане на электросамокатах обязаны спешиться при пересечении проезжей части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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