В Екатеринбурге водитель Hyundai сбил 31-летнего мужчину на самокате, который переезжал дорогу не спешившись. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Hyundai допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В ДТП пострадал 31-летний мужчина, пострадавшего увезли в больницу с травмами головы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 22 часа 15 августа возле дома на проспекте Космонавтов, 48. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что граждане на электросамокатах обязаны спешиться при пересечении проезжей части.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.