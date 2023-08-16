В Челябинской области выросло количество желающих служить по контракту

Желающих заключить контракт о прохождении военной службы возросло в пять раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области с начала спецоперации стало больше желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Количество контрактников увеличилось примерно в пять раз.

«Если сравнивать с ситуацией двухлетней давности, то количество контрактников увеличилось примерно в пять раз. Раньше ежедневно было десять человек в день, сейчас в среднем человек 50», — заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в области, подполковник Андрей Козлов в интервью изданию «Губерния».

Козлов отметил, что основная задача пункта отбора — пополнять подразделения Вооруженных сил России контрактниками, чтобы другие бойцы, выполняющие задачи на СВО, смогли съездить в отпуск, на лечение и реабилитацию. С ростом желающих ведомству приходится расширяться. Теперь оно занимает почти все здание на улице Цвиллинга. Там заключаются контракты, формируются документы, специалистами банков решается вопрос денежных довольствий.

Кроме того, начальник пункта отбора отметил, что за два года изменился портрет контрактника. Раньше контракт заключали молодые парни — срочники. Теперь чаще всего документ приходят заключать состоявшиеся в жизни патриоты в возрасте от 40 лет.