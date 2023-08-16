Медики будут дежурить на двух десятках площадок празднования 300-летия Екатеринбурга

16 августа 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Работники скорой помощи из Екатеринбурга перейдут на усиленный режим работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие На 300-летии Екатеринбурга будут дежурить два десятка бригад скорой помощи. Об этом говорится в приказе регионального минздрава, оказавшемся в распоряжении URA.RU. Согласно документу, главврач местной станции скорой помощи имени Капиноса Игорь Пушкарев должен будет организовать медицинское обслуживание гостей и участников праздничных мероприятий, приуроченных к трехсотлетию города. В частности, в период с 17 по 20 августа неотложки будут дежурить на Площади 1905 года, в Историческом сквере, в Парке Маяковского и двух десятках других площадок.



Жителям Екатеринбурга в экстренных случаях нужно будет позвонить в скорую, и диспетчеры уточнят местонахождение ближайшей санитарной машины. Если поблизости медиков не окажется, то к месту происшествия направят врача. В Екатеринбурге 19 августа состоится празднование 300-летия города. Местных жителей и гостей уральской столицы ждет обширная программа.

На 300-летии Екатеринбурга будут дежурить два десятка бригад скорой помощи. Об этом говорится в приказе регионального минздрава, оказавшемся в распоряжении URA.RU. Согласно документу, главврач местной станции скорой помощи имени Капиноса Игорь Пушкарев должен будет организовать медицинское обслуживание гостей и участников праздничных мероприятий, приуроченных к трехсотлетию города. В частности, в период с 17 по 20 августа неотложки будут дежурить на Площади 1905 года, в Историческом сквере, в Парке Маяковского и двух десятках других площадок. Жителям Екатеринбурга в экстренных случаях нужно будет позвонить в скорую, и диспетчеры уточнят местонахождение ближайшей санитарной машины. Если поблизости медиков не окажется, то к месту происшествия направят врача. В Екатеринбурге 19 августа состоится празднование 300-летия города. Местных жителей и гостей уральской столицы ждет обширная программа.