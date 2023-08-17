17 августа 2023

В Свердловской области полицейские провели облаву на байкеров

В Косулино инспекторы ДПС ловили нарушителей на мотоциклах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск., мотоцикл, байк, гибдд, дпс
Мотоинспекторы оштрафовали десять мотоциклистов Фото:

В поселке Косулино Белоярского района (Свердловская область) мотоинспекторы областной ДПС провели профилактический рейд по выявлению нарушителей на мотоциклах. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«К административной ответственности привлечены порядка десяти байкеров. Четверо из них отстранены от управления мототехникой, их транспорт помещен на спецстоянку. Остальные мотоциклисты передвигались без мотошлемов и документов, предусмотренных правилами дорожного движения», — сообщили в telegram-канале областной Госавтоинспекции.

С водителями мототранспорта была проведена разъяснительная работа по соблюдению ПДД. Рейд прошел в рамках обеспечения безопасности на дорогах региона.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Косулино Белоярского района (Свердловская область) мотоинспекторы областной ДПС провели профилактический рейд по выявлению нарушителей на мотоциклах. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «К административной ответственности привлечены порядка десяти байкеров. Четверо из них отстранены от управления мототехникой, их транспорт помещен на спецстоянку. Остальные мотоциклисты передвигались без мотошлемов и документов, предусмотренных правилами дорожного движения», — сообщили в telegram-канале областной Госавтоинспекции. С водителями мототранспорта была проведена разъяснительная работа по соблюдению ПДД. Рейд прошел в рамках обеспечения безопасности на дорогах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...