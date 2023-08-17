В Свердловской области полицейские провели облаву на байкеров

В поселке Косулино Белоярского района (Свердловская область) мотоинспекторы областной ДПС провели профилактический рейд по выявлению нарушителей на мотоциклах. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.
«К административной ответственности привлечены порядка десяти байкеров. Четверо из них отстранены от управления мототехникой, их транспорт помещен на спецстоянку. Остальные мотоциклисты передвигались без мотошлемов и документов, предусмотренных правилами дорожного движения», — сообщили в telegram-канале областной Госавтоинспекции.
С водителями мототранспорта была проведена разъяснительная работа по соблюдению ПДД. Рейд прошел в рамках обеспечения безопасности на дорогах региона.
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