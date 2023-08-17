Бывший статусный пермский чиновник освобожден от уплаты долга в 150 млн рублей

Экс-глава дорожного агентства Пермского края освобожден от уплаты долга в 150 млн

18 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Суд завершил реализацию имущества должника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества бывшего руководителя дорожного агентства Пермского края Глеба Даниеляна, который был признан банкротом. При этом его освободили от выплаты долга почти в 150 млн рублей. Задолженность требовало взыскать ПАО «Сбербанк». «Суд определил — завершить процедуру реализации имущества в отношении индивидуального предпринимателя Даниеляна Глеба Иосифовича. Освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов третьей очереди в лице ПАО „Сбербанк“ на сумму 149,9 млн рублей», — сообщается в определении в картотеке суда. В документе уточняется, что финансовому управляющему не удалось сформировать конкурсную массу. Оказалось, что должник не может расплатиться с кредитором из-за отсутствия у него денег и имущества. Глеба Даниеляна признали банкротом в 2018 году. В 2006 по 2008 годы он возглавлял дорожное агентство Пермского края, после ухода с этой должности стал индивидуальным предпринимателем.

Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества бывшего руководителя дорожного агентства Пермского края Глеба Даниеляна, который был признан банкротом. При этом его освободили от выплаты долга почти в 150 млн рублей. Задолженность требовало взыскать ПАО «Сбербанк». «Суд определил — завершить процедуру реализации имущества в отношении индивидуального предпринимателя Даниеляна Глеба Иосифовича. Освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов третьей очереди в лице ПАО „Сбербанк“ на сумму 149,9 млн рублей», — сообщается в определении в картотеке суда. В документе уточняется, что финансовому управляющему не удалось сформировать конкурсную массу. Оказалось, что должник не может расплатиться с кредитором из-за отсутствия у него денег и имущества. Глеба Даниеляна признали банкротом в 2018 году. В 2006 по 2008 годы он возглавлял дорожное агентство Пермского края, после ухода с этой должности стал индивидуальным предпринимателем.