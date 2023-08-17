Бывший статусный пермский чиновник освобожден от уплаты долга в 150 млн рублей

Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества бывшего руководителя дорожного агентства Пермского края Глеба Даниеляна, который был признан банкротом. При этом его освободили от выплаты долга почти в 150 млн рублей. Задолженность требовало взыскать ПАО «Сбербанк».
«Суд определил — завершить процедуру реализации имущества в отношении индивидуального предпринимателя Даниеляна Глеба Иосифовича. Освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов третьей очереди в лице ПАО „Сбербанк“ на сумму 149,9 млн рублей», — сообщается в определении в картотеке суда.
В документе уточняется, что финансовому управляющему не удалось сформировать конкурсную массу. Оказалось, что должник не может расплатиться с кредитором из-за отсутствия у него денег и имущества. Глеба Даниеляна признали банкротом в 2018 году. В 2006 по 2008 годы он возглавлял дорожное агентство Пермского края, после ухода с этой должности стал индивидуальным предпринимателем.
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