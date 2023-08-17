17 августа 2023

Бывший статусный пермский чиновник освобожден от уплаты долга в 150 млн рублей

Экс-глава дорожного агентства Пермского края освобожден от уплаты долга в 150 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд завершил реализацию имущества должника Фото:

Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества бывшего руководителя дорожного агентства Пермского края Глеба Даниеляна, который был признан банкротом. При этом его освободили от выплаты долга почти в 150 млн рублей. Задолженность требовало взыскать ПАО «Сбербанк».

«Суд определил — завершить процедуру реализации имущества в отношении индивидуального предпринимателя Даниеляна Глеба Иосифовича. Освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов третьей очереди в лице ПАО „Сбербанк“ на сумму 149,9 млн рублей», — сообщается в определении в картотеке суда.

В документе уточняется, что финансовому управляющему не удалось сформировать конкурсную массу. Оказалось, что должник не может расплатиться с кредитором из-за отсутствия у него денег и имущества. Глеба Даниеляна признали банкротом в 2018 году. В 2006 по 2008 годы он возглавлял дорожное агентство Пермского края, после ухода с этой должности стал индивидуальным предпринимателем.

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Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества бывшего руководителя дорожного агентства Пермского края Глеба Даниеляна, который был признан банкротом. При этом его освободили от выплаты долга почти в 150 млн рублей. Задолженность требовало взыскать ПАО «Сбербанк». «Суд определил — завершить процедуру реализации имущества в отношении индивидуального предпринимателя Даниеляна Глеба Иосифовича. Освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов третьей очереди в лице ПАО „Сбербанк“ на сумму 149,9 млн рублей», — сообщается в определении в картотеке суда. В документе уточняется, что финансовому управляющему не удалось сформировать конкурсную массу. Оказалось, что должник не может расплатиться с кредитором из-за отсутствия у него денег и имущества. Глеба Даниеляна признали банкротом в 2018 году. В 2006 по 2008 годы он возглавлял дорожное агентство Пермского края, после ухода с этой должности стал индивидуальным предпринимателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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