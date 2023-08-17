Цены на промтовары в Челябинской области стали расти

18 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Цены на промышленные товары и услуги в июле выросли год к году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на промышленные товары в Челябинской области в июле 2023 года впервые выросли по отношению к тому же месяцу 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, цены в июле поднялись на 7,4% год к году. Как URA.RU пояснил экономист Сергей Гордеев, дело может быть в сравнительной базе, то есть вопрос больше технический. «Индекс цен производителей промышленных товаров в регионе в июле 2023 года по отношению к июлю 2022 года составил 7,4%. К декабрю цена поднялась на 13,3%», — следует из отчета Челябинскстата. При этом до середины лета сравнение соответствующих периодов ежемесячно показывало падение цен с начала года. В июне они сократились на 3,4%, в мае — на 10%, в апреле — на 14,2%. Гордеев уточнил URA.RU, что на самом деле цены постоянно растут. То обстоятельство, что до июля цены год к году снижались, сменив в середине тренд на повышательный, говоришь лишь о сравниваемых величинах. «В 2022 году экономика была менее стабильна: вводились санкции, приходилось настраивать параллельный импорт. Это сказывалась на скачкообразном изменении цен: они сначала заметно выросли, потом начали снижение. Соответственно, сравнивая современную ситуацию с нестабильной базой прошлого года, можно наблюдать искажения», — сказал Гордеев. Из того же отчета Челябинскстата следует, что постепенное увеличение цен продолжается на протяжении всего года. Темпы роста ежемесячно примерно одинаковые и при сравнении месяц к месяцу находятся в диапазоне 0,7 — 2,7%. По методике Челябинскстата, к группе относятся отрасли добычи полезных ископаемых, их обработки, энергетика и снабжение коммунальными ресурсами, в частности, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на промышленные товары в Челябинской области в июле 2023 года впервые выросли по отношению к тому же месяцу 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, цены в июле поднялись на 7,4% год к году. Как URA.RU пояснил экономист Сергей Гордеев, дело может быть в сравнительной базе, то есть вопрос больше технический. «Индекс цен производителей промышленных товаров в регионе в июле 2023 года по отношению к июлю 2022 года составил 7,4%. К декабрю цена поднялась на 13,3%», — следует из отчета Челябинскстата. При этом до середины лета сравнение соответствующих периодов ежемесячно показывало падение цен с начала года. В июне они сократились на 3,4%, в мае — на 10%, в апреле — на 14,2%. Гордеев уточнил URA.RU, что на самом деле цены постоянно растут. То обстоятельство, что до июля цены год к году снижались, сменив в середине тренд на повышательный, говоришь лишь о сравниваемых величинах. «В 2022 году экономика была менее стабильна: вводились санкции, приходилось настраивать параллельный импорт. Это сказывалась на скачкообразном изменении цен: они сначала заметно выросли, потом начали снижение. Соответственно, сравнивая современную ситуацию с нестабильной базой прошлого года, можно наблюдать искажения», — сказал Гордеев. Из того же отчета Челябинскстата следует, что постепенное увеличение цен продолжается на протяжении всего года. Темпы роста ежемесячно примерно одинаковые и при сравнении месяц к месяцу находятся в диапазоне 0,7 — 2,7%. По методике Челябинскстата, к группе относятся отрасли добычи полезных ископаемых, их обработки, энергетика и снабжение коммунальными ресурсами, в частности, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений.