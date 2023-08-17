17 августа 2023

Стало известно, кто станет новым главой СвЖД

Новым начальником СвЖД выбран Павел Бурцев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, колесников иван
Ивана Колесникова на посту сменит сотрудник компании Павел Бурцев Фото:

Новым руководителем Свердловской железной дороги станет Павел Бурцев, занимающий должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Он приступит к обязанностям с 21 августа, когда пост покинет действующий глава СвЖД Иван Колесников, сообщает источник URA.RU.

О том, что Колесников уезжает на повышение в Москву, URA.RU сообщало в начале июля. По одной из версий, он станет одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. В дирекции СвЖД перестановки пока не комментируют.

Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам.

Бурцев до прихода в СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также являлся начальником департамента социального развития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД.

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Новым руководителем Свердловской железной дороги станет Павел Бурцев, занимающий должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Он приступит к обязанностям с 21 августа, когда пост покинет действующий глава СвЖД Иван Колесников, сообщает источник URA.RU. О том, что Колесников уезжает на повышение в Москву, URA.RU сообщало в начале июля. По одной из версий, он станет одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. В дирекции СвЖД перестановки пока не комментируют. Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. Бурцев до прихода в СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также являлся начальником департамента социального развития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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