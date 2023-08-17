Стало известно, кто станет новым главой СвЖД

Новым начальником СвЖД выбран Павел Бурцев

18 августа 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Ивана Колесникова на посту сменит сотрудник компании Павел Бурцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым руководителем Свердловской железной дороги станет Павел Бурцев, занимающий должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Он приступит к обязанностям с 21 августа, когда пост покинет действующий глава СвЖД Иван Колесников, сообщает источник URA.RU. О том, что Колесников уезжает на повышение в Москву, URA.RU сообщало в начале июля. По одной из версий, он станет одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. В дирекции СвЖД перестановки пока не комментируют. Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. Бурцев до прихода в СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также являлся начальником департамента социального развития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД.

Новым руководителем Свердловской железной дороги станет Павел Бурцев, занимающий должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Он приступит к обязанностям с 21 августа, когда пост покинет действующий глава СвЖД Иван Колесников, сообщает источник URA.RU. О том, что Колесников уезжает на повышение в Москву, URA.RU сообщало в начале июля. По одной из версий, он станет одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. В дирекции СвЖД перестановки пока не комментируют. Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. Бурцев до прихода в СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также являлся начальником департамента социального развития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД.