Стало известно, кто станет новым главой СвЖД

Новым руководителем Свердловской железной дороги станет Павел Бурцев, занимающий должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Он приступит к обязанностям с 21 августа, когда пост покинет действующий глава СвЖД Иван Колесников, сообщает источник URA.RU.
О том, что Колесников уезжает на повышение в Москву, URA.RU сообщало в начале июля. По одной из версий, он станет одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. В дирекции СвЖД перестановки пока не комментируют.
Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам.
Бурцев до прихода в СвЖД работал в Санкт-Петербургском отделении Октябрьской железной дороги, а также являлся начальником департамента социального развития РЖД. Позднее возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.