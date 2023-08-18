Куйвашев поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил горожан с юбилеем Екатеринбурга. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
«Уважаемые екатеринбуржцы! От всей души поздравляю вас с юбилеем города! 300 лет истории Екатеринбурга наполнены свершениями и победами во славу России, знаковыми событиями, масштабными достижениями во всех сферах жизни. Это три века славы, гордости и чести», — сказал Куйвашев.
Губернатор подчеркнул, что Екатеринбург является деловым и культурным центром с развитой инфраструктурой, которая не уступает иным мегаполисам. «Сегодня Екатеринбург — это крупнейший мегаполис, инновационный, научно-образовательный, деловой, культурный и спортивный центр России. По своей красоте, комфорту и благоустроенности он не только не уступает, но и способен дать фору многим городам мира. А по развитой туристической инфраструктуре, насыщенной деловой, общественной и культурной жизни может конкурировать с иными столицами», — добавил Куйвашев.
Екатеринбург празднует свой 300-летний юбилей. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.
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