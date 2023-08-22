22 августа 2023

Трое свердловчан попали в список террористов и экстремистов

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Рейд по делам квартальных. Екатеринбург, список
Росфинмониторинг внес трех свердловчан в список экстремистов и террористов Фото:

Трое жителей Свердловской области попали в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В частности, это уроженец Тавды и двое мужчин из Екатеринбурга, следует из данных на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: 30-летний Владислав Ариничев из Тавды и 39-летний Виталий Лаппонен из Екатеринбурга», — указано на сайте Росфинмониторинга. Также в списке, причастных к экстремизму числится 51-летний Павел Крюков из Екатеринбурга.

Ранее жителя Режа Владлена Меньшикова внесли в перечень террористов и экстремистов. Он является фигурантом дела о покушении на диверсию на железной дороге.

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Трое жителей Свердловской области попали в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В частности, это уроженец Тавды и двое мужчин из Екатеринбурга, следует из данных на официальном сайте Росфинмониторинга. «Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: 30-летний Владислав Ариничев из Тавды и 39-летний Виталий Лаппонен из Екатеринбурга», — указано на сайте Росфинмониторинга. Также в списке, причастных к экстремизму числится 51-летний Павел Крюков из Екатеринбурга. Ранее жителя Режа Владлена Меньшикова внесли в перечень террористов и экстремистов. Он является фигурантом дела о покушении на диверсию на железной дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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