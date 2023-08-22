В Челябинске арестовали 39 машин должников за день. Фото

23 августа 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Машины арестовали в ходе рейда «Дорожный пристав» при поддержке ГИБДД Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске арестовали 39 автомобилей должников в ходе рейда «Дорожный пристав». Об этом 23 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «В ходе рейда, 22 августа, было проверено около сотни автомобилей. У 39 должников машины подверглись аресту», — отметили в ФССП. За вторник вблизи поста ДПС автомобилисты выплатили 314 тысяч рублей в счет погашения долгов. При этом 23 тысячи рублей были за штрафы ГИБДД. Еще 27 должникам выдали требование немедленной явки к приставам. В проведении рейда задействовали современные технологии. Среди них программный комплекс, установленный на Шершневской плотине. В плотном потоке он помогал выявлять автомобили, которыми владеют должники. Вблизи поста ДПС их уже встречал мобильный офис судебных приставов. Общая сумма выплат по штрафам на месте рейда составила 314 тысяч рублей фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области 22 августа за долги арестовали 39 автомобилей фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области За рейд 27 должников получили предписания о немедленной явке к судебным приставам фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области

В Челябинске арестовали 39 автомобилей должников в ходе рейда «Дорожный пристав». Об этом 23 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «В ходе рейда, 22 августа, было проверено около сотни автомобилей. У 39 должников машины подверглись аресту», — отметили в ФССП. За вторник вблизи поста ДПС автомобилисты выплатили 314 тысяч рублей в счет погашения долгов. При этом 23 тысячи рублей были за штрафы ГИБДД. Еще 27 должникам выдали требование немедленной явки к приставам. В проведении рейда задействовали современные технологии. Среди них программный комплекс, установленный на Шершневской плотине. В плотном потоке он помогал выявлять автомобили, которыми владеют должники. Вблизи поста ДПС их уже встречал мобильный офис судебных приставов.