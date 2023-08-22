22 августа 2023

В Челябинске арестовали 39 машин должников за день. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Машины арестовали в ходе рейда «Дорожный пристав» при поддержке ГИБДД Фото:

В Челябинске арестовали 39 автомобилей должников в ходе рейда «Дорожный пристав». Об этом 23 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

«В ходе рейда, 22 августа, было проверено около сотни автомобилей. У 39 должников машины подверглись аресту», — отметили в ФССП.

За вторник вблизи поста ДПС автомобилисты выплатили 314 тысяч рублей в счет погашения долгов. При этом 23 тысячи рублей были за штрафы ГИБДД. Еще 27 должникам выдали требование немедленной явки к приставам.

В проведении рейда задействовали современные технологии. Среди них программный комплекс, установленный на Шершневской плотине. В плотном потоке он помогал выявлять автомобили, которыми владеют должники. Вблизи поста ДПС их уже встречал мобильный офис судебных приставов.

Общая сумма выплат по штрафам на месте рейда составила 314 тысяч рублей
Общая сумма выплат по штрафам на месте рейда составила 314 тысяч рублей
22 августа за долги арестовали 39 автомобилей
22 августа за долги арестовали 39 автомобилей
За рейд 27 должников получили предписания о немедленной явке к судебным приставам
За рейд 27 должников получили предписания о немедленной явке к судебным приставам

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В Челябинске арестовали 39 автомобилей должников в ходе рейда «Дорожный пристав». Об этом 23 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «В ходе рейда, 22 августа, было проверено около сотни автомобилей. У 39 должников машины подверглись аресту», — отметили в ФССП. За вторник вблизи поста ДПС автомобилисты выплатили 314 тысяч рублей в счет погашения долгов. При этом 23 тысячи рублей были за штрафы ГИБДД. Еще 27 должникам выдали требование немедленной явки к приставам. В проведении рейда задействовали современные технологии. Среди них программный комплекс, установленный на Шершневской плотине. В плотном потоке он помогал выявлять автомобили, которыми владеют должники. Вблизи поста ДПС их уже встречал мобильный офис судебных приставов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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